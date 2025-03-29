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布雷克先發5.2局好投 坦言首度投開幕戰有點緊張

2025/3/29 20:52（3/29 21:35 更新）
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中華職棒36年賽季29日在台北大巨蛋開打，開幕戰為去年總冠軍賽組合、由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，獅隊由洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日
中華職棒36年賽季29日在台北大巨蛋開打，開幕戰為去年總冠軍賽組合、由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，獅隊由洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職開幕戰今天在大巨蛋進行，統一獅推出洋投布雷克扛下開幕戰先發，繳出5.2局無失分好投，賽後他表示，因為已經有段時間沒有比賽，其實有點緊張，很高興證明自己恢復健康。

中華職棒36年開幕戰由中信兄弟擔任主場球隊、與統一獅隊交手，獅隊先發投手推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），對決兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）。布雷克用81球投5.2局，僅被擊出3支安打，出現1次保送，送出5次三振，沒有失分，奪下本季首勝，也獲選為單場MVP。

獅隊總教練林岳平表示，今天布雷克表現相當穩健，有效壓制對手，讓對方無效攻擊，用球數也很節省。至於在6局下2出局、無人在壘時讓布雷克退場，林岳平說明，主要是後面2棒是左打，不想讓他出現危機、球數往上堆，「所以先讓他下來休息」。

布雷克也滿意今天自己表現，「老實講今天有點緊張，因為有段時間沒有比賽了，整體做得還不錯，還算滿意」。去年總冠軍賽布雷克因為肩膀發炎無緣出賽，今天擔任球隊開幕戰先發投手，他說：「很高興證明我又恢復健康了。」

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布雷克也指出，知道可以投開幕戰當下很榮幸，這幾年主要是由古林睿煬投開幕戰，「對我來說是很高興的機會。」布雷克也指出，他在前幾個星期就知道要投開幕戰的消息，所以之前熱身賽出賽規劃都是為今天做準備。

布雷克表示，希望今年每場出賽都讓球隊有贏球機會，「不論是完封、或是失1、2分都好，只要讓球隊有贏球機會就是我的目標。」布雷克也注意到去年球季自己在比賽後段都會鬆懈，導致整季成績受到影響，這也是今年課題，希望整場比賽都保持專注，好的開始也要有好的結束。（編輯：黃名璽）1140329

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