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中職36年大巨蛋開打 4萬滿場刷新開幕戰紀錄
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中職36年大巨蛋開打 4萬滿場刷新開幕戰紀錄

2025/3/29 19:47（3/29 19:58 更新）
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中華職棒36年賽季開幕戰29日在台北大巨蛋火熱開打，對戰隊伍為2024年總冠軍賽的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅隊，湧進滿場4萬人。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日
中華職棒36年賽季開幕戰29日在台北大巨蛋火熱開打，對戰隊伍為2024年總冠軍賽的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅隊，湧進滿場4萬人。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒36年今天在台北大巨蛋點燃戰火，由中信兄弟擔任主場球隊，總共湧進滿場4萬人，刷新中職史上開幕戰最多觀眾進場人數，也追平去年周思齊2場引退賽的最多觀眾紀錄。

中信兄弟今天開幕戰在台北大巨蛋與統一獅隊交手，賽前主場球隊中信兄弟特別邀請唱跳團體Energy進行表演。

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今天大巨蛋一共湧進4萬名滿場觀眾，超越去年開幕戰（樂天桃猿與味全龍交手）2萬8618名觀眾入場，刷新中職開幕戰最多觀眾紀錄。此外，4萬人也追平去年9月21日、22日周思齊2場引退賽的滿場紀錄，去年台灣大賽首戰也是4萬人滿場。

在賽前致詞時，中職會長蔡其昌也感性地說：「36年來中華職棒克服很多困難，一步一步走到今天，我在這裡謝謝所有球團、教練、選手，以及我最感謝的所有球迷朋友，謝謝大家，你們都回來了！」（編輯：陳政偉）1140329

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