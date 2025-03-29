林安可敲中職本季首發全壘打 演猛打賞手感燙

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職統一獅隊林安可今天在開幕戰轟出陽春砲，中職本季首支全壘打出爐，今年首戰就跳「全壘打舞」，演出3安猛打賞的林安可表示，其實其他2支安打沒有打好，盼更紮實擊球。

中職開幕戰今天在台北大巨蛋登場，由中信兄弟迎戰統一獅隊，林安可今天先發打第4棒、擔任指定打擊，總計5打數敲出3支安打，包括7局上從李振昌手中敲出陽春全壘打，不但是他個人本季首轟，也是中職今年第1號全壘打。全場林安可包辦2打點、2得分，最終獅隊以8比0獲勝。

獅隊敲全壘打的選手在回休息室後都要跳「全壘打舞」，以往跳舞都相當害羞的林安可今天首戰就跳舞，他賽後笑說：「至少有跳。」談到今天打擊狀況，林安可則指出，只有全壘打那個打席比較紮實，「其他2支安打有點折到，繼續努力，就算沒有安打也要紮實擊球」。

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在全壘打的打席擊中球當下，林安可指出，其實不是很確定會不會飛出牆，「所以有看了一下」。談到今年球季，他則說：「持續把該做的事情做好，結果自然就會呈現出來。」

林安可第9局時在場邊與學長胡金龍聊了很久，主要是因為胡金龍今天在6局上代打，花了6顆球敲出清壘3打點安打，林安可開玩笑說：「我跟他說這次上班比較久，打了好幾顆，正常他應該要打1顆就下班了，前幾顆沒有掌握好。」（編輯：黃名璽）1140329

中華職棒36年新賽季29日在台北大巨蛋開打，由中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊交手，獅隊林安可（右）4局敲安帶1分打點，助獅隊先馳得點。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日