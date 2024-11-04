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古林睿煬拚旅外 從被笑「玻璃」進化中職年度MVP成長路
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古林睿煬戴培峰獲中職最佳9人 昔日投捕搭檔再合體

2024/11/4 21:55（11/4 22:13 更新）
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（中央社記者陳容琛台北4日電）從國小到高中一直是搭檔的古林睿煬、戴培峰，今天分別獲頒中職最佳9人的投手、捕手獎。古林睿煬在致詞時笑說，開心跟著戴培峰一起站在台上。

從忠孝國小、中山國中再到平鎮高中，古林睿煬、戴培峰都是同隊奮戰的好搭檔，並在2018年季中選秀分別以榜眼、狀元之姿加入中職的統一獅、富邦悍將。雖然進入職業未能同隊，不過兩人本季雙雙入選中職最佳9人的投手、捕手獎，在今天的中職頒獎典禮再度合體。

古林睿煬表示，現在站在戴培峰旁邊很開心，「他是我從小到大的搭檔，所以很高興跟他一起站在台上」。

古林睿煬指出，獲得最佳9人投手獎必須感謝所有後勤團隊，其中訓練師雖然受到很多質疑，但仍選擇堅持下去，而營養師幫助他吃得很健康，「還有去年對我說重話的餅哥（林岳平）」。

戴培峰提到，這個獎項對自己的意義非常重大，「這應該也是最後一次跟古林在這個頒獎台，也是我第一次這麼不想看他留在台灣」。

戴培峰自評，前幾年打擊不穩定，今年的成績證明努力朝著正確方向前進，尤其感謝悍將二軍捕手教練劉家豪，「最低潮把我拉出來，教我怎麼成為職棒選手」。（編輯：張雅淨）1131104

影片來源：CPBL 中華職棒
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