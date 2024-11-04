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陳柏豪獲中職年度最佳進步獎 哽咽對媽媽說「你的兒子做到了」

2024/11/4 20:41（11/4 21:03 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊投手陳柏豪（圖）今年首度獲得個人獎，奪下救援王，也入圍最佳進步獎，4日頒獎典禮選擇黑色襯衫搭配暗紅色系西裝，配上白色領結出席，他笑說是配合球隊色系。中央社記者吳家昇攝 113年11月4日
中華職棒樂天桃猿隊投手陳柏豪（圖）今年首度獲得個人獎，奪下救援王，也入圍最佳進步獎，4日頒獎典禮選擇黑色襯衫搭配暗紅色系西裝，配上白色領結出席，他笑說是配合球隊色系。中央社記者吳家昇攝 113年11月4日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職樂天桃猿隊投手陳柏豪奪下年度最佳進步獎，他看到媽媽出席典禮難忍情緒哽咽喊話：「你的兒子做到了。」陳柏豪比喻，先前在兄弟像讀大學，到桃猿是讀研究所，希望繼續努力讓所有人改觀。

25歲投手陳柏豪2017年選秀被中信兄弟隊選入，去年桃猿隊野手陳俊秀轉隊兄弟，陳柏豪作為球隊補償轉隊到桃猿隊，今年成為桃猿隊牛棚守護神，整季29次救援成功、奪下救援王，也拿下年度最佳進步獎。

陳柏豪感謝自己一直沒放棄，也感謝球團、教練團、隊友、防護團隊以及票選人士，直言這是第一個非常完整的賽季，完成小目標，但還是有很多地方需努力調整，可以拿下最佳進步獎有很重大意義、是很大的肯定。

陳柏豪感性表示，知道媽媽一直很關心自己，今天看到媽媽現身典禮難忍情緒，也對著媽媽說：「你的兒子做到了。」從台中「北漂」打球，很少時間回家，謝謝媽媽的支持，他會更努力創造更好的成績。

陳柏豪在頒獎典禮上不僅感謝桃猿球團，也感謝前東家中信兄弟，他透露，效力兄弟期間其實獲得很多機會，只是沒能有很好的表現，教練團在他身上花了不少時間，「很感激，有他們才有後面的我」。

陳柏豪比喻，在效力兄弟期間像是讀大學，到桃猿隊則是讀研究所，雖然未來不知道會怎樣，但會持續努力，讓所有人對他改觀。

陳柏豪季末拚救援王一度單場熱投79球，頒獎典禮上聯盟會長蔡其昌對陳柏豪說：「以後不要投這麼長，不然會長以為你要轉先發。」陳柏豪表示，79球事件很懊惱，當時很想要完成任務，但好像高估自己，這也是未來的課題。（編輯：張雅淨）1131104

影片來源：CPBL 中華職棒
#中職
#陳柏豪
#最佳進步獎
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