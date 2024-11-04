陳文杰兩座金手套穿不同球衣 目標二軍獎項一軍再拿

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）陳文杰前一次奪下外野金手套是效力中信兄弟，今年改穿台鋼雄鷹球衣再奪金手套直言心情不同。他透露企圖心，設下目標要把二軍拿過的打擊、安打、盜壘、打點王都能在一軍拿下。

陳文杰是中職中信兄弟2016年選進好手，去年底沒有被放入保護名單中，在擴編選秀會中被台鋼雄鷹隊指名，今年一軍107場出賽敲出107支安打，包括4發全壘打，打擊率2成65，繼2022年後再度奪下外野金手套。

兩次得獎是穿著不同隊的球衣，陳文杰表示，外野競爭很激烈，可以再次獲獎謝謝大家的肯定，換了新的球隊能再站上頒獎台，心情當然很不一樣。

去年球季經歷低潮，陳文杰表示，可能因為太過想要表現，反而沒能把自己的優勢展現出來，今年可以奪下金手套獎項很開心，「但距離想要的目標還有一段距離，需要很大的努力。」

被問起目標是什麼，陳文杰笑說：「希望二軍拿過的獎項能在一軍再拿一次。」陳文杰在二軍曾拿過打擊王、安打王、盜壘王、打點王。

回顧今年球季，陳文杰獲得金手套肯定，但他表示，每年目標是0失誤，明年球季還有很大的進步空間，而今年球季助殺有進步，也是努力成果有展現出來。（編輯：張雅淨）1131104