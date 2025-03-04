陳文杰熱身賽守備傷退 骨折需動刀本季報銷
2025/3/4 17:32（3/4 17:47 更新）
（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職台鋼雄鷹隊今天與統一7-ELEVEn獅隊在台南舉行自辦熱身賽，雄鷹隊外野手陳文杰3局下提前傷退，診斷後為脛骨、腓骨骨折，預計手術後恢復期需8至10個月，本季提前報銷。
雄鷹隊今天發出公告表示，雄鷹隊與獅隊今天在台南市立棒球場打自辦熱身賽，3局下半陳文杰在外野接球時因閃避隊友不慎受傷退場。
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雄鷹隊表示，陳文杰緊急送醫後，經診斷為右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，評估後先施打麻醉進行腳踝復位，預計明天針對骨折部分進行手術，整體恢復期初估約8至10個月。
陳文杰去年球季一軍出賽107場，總計404打數敲出107支安打，包括4發全壘打，貢獻42分打點，打擊率2成65，也奪下外野金手套獎，並入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊。（編輯：龍柏安）1140304
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