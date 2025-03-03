美職運動家下放7人 莊陳仲敖林家正回小聯盟春訓
2025/3/3 17:01（3/3 17:34 更新）
（中央社記者謝靜雯台北3日電）美國職棒奧克蘭運動家隊公布大聯盟春訓名單異動，下放7名球員包括台灣投手莊陳仲敖、捕手林家正，下放球員將回到小聯盟春訓。
24歲投手莊陳仲敖為今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣代表隊成員，在2月25日與西班牙決勝關鍵一役扛先發，投3局被敲4支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，台灣以6比3獲勝，莊陳仲敖為勝投。
莊陳仲敖結束資格賽結束隔天返美投入大聯盟春訓，但還沒有出賽紀錄，將回到小聯盟春訓。莊陳仲敖去年最高層級上到小聯盟2A，在2A有5場出賽（4場先發），戰績1勝、防禦率2.05。
捕手林家正去年世界12強棒球賽表現亮眼，今年也有被選入世界棒球經典賽資格賽集訓名單，但後來因與運動家隊簽約獲邀大聯盟春訓，辭退資格賽台灣隊。
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林家正在大聯盟春訓熱身賽有3場出賽，總計2打數沒有敲出安打；林家正去年球季最高層級也上到小聯盟2A，在2A總計14場出賽，共44打數敲出18支安打，包括1發全壘打，打擊率4成09。
運動家隊大聯盟春訓除了40人名單外，另有16名球員受邀，今天公告7名球員下放回小聯盟，包括台灣球員莊陳仲敖和林家正。（編輯：李亨山）1140303
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