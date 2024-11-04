江坤宇目標每年都超越自己 指張育成是學習對象
2024/11/4 16:17
（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信兄弟江坤宇完成游擊金手套5連霸、最佳9人4連霸，今天出席頒獎典禮走低調風，明年目標超越今年的自己；認為游擊競爭者張育成是學習的對象，而曾子祐是很厲害的學弟。
兄弟隊游擊手江坤宇在游擊防區穩定表現，今年再度包辦游擊手金手套和最佳9人，江坤宇表示，每年都把更好當作目標，整年結束後會重新省視自己表現，今年一開始也有遇到傷勢，體認到身體健康還是最重要，明年目標就保持身體健康，「超越今年的自己。」
對於游擊防區競爭者富邦悍將具美職大聯盟資歷好手張育成，江坤宇認為是很好的學習目標，跟張育成聊天感受到心態很正面、樂觀，充滿正能量，張育成回到中職也讓他學到很多東西。
至於台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐，江坤宇認為他是很厲害的學弟，一軍首年賽季就可以有很好的表現，也透露就讀平鎮高中時期，曾跟新明國中一起練球，當時曾子祐就守游擊，後來曾子祐也升上平鎮、參加中職選秀，一路都有關注。
江坤宇出席頒獎典禮選擇深色系西裝，他笑說：「低調」，也透露一開始有嘗試去年隊友鄭浩均頒獎典禮穿的龐克風，「但我覺得我穿起來很好笑，沒辦法超越他。」
對於隊友詹子賢行使自由球員權利，江坤宇表示， 兩人關係像兄弟，希望詹子賢可以繼續留在兄弟隊。（編輯：李亨山）1131104
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