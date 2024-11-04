本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒4/300
首頁 / 運動

江坤宇目標每年都超越自己 指張育成是學習對象

2024/11/4 16:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信兄弟江坤宇完成游擊金手套5連霸、最佳9人4連霸，今天出席頒獎典禮走低調風，明年目標超越今年的自己；認為游擊競爭者張育成是學習的對象，而曾子祐是很厲害的學弟。

兄弟隊游擊手江坤宇在游擊防區穩定表現，今年再度包辦游擊手金手套和最佳9人，江坤宇表示，每年都把更好當作目標，整年結束後會重新省視自己表現，今年一開始也有遇到傷勢，體認到身體健康還是最重要，明年目標就保持身體健康，「超越今年的自己。」

對於游擊防區競爭者富邦悍將具美職大聯盟資歷好手張育成，江坤宇認為是很好的學習目標，跟張育成聊天感受到心態很正面、樂觀，充滿正能量，張育成回到中職也讓他學到很多東西。

至於台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐，江坤宇認為他是很厲害的學弟，一軍首年賽季就可以有很好的表現，也透露就讀平鎮高中時期，曾跟新明國中一起練球，當時曾子祐就守游擊，後來曾子祐也升上平鎮、參加中職選秀，一路都有關注。

江坤宇出席頒獎典禮選擇深色系西裝，他笑說：「低調」，也透露一開始有嘗試去年隊友鄭浩均頒獎典禮穿的龐克風，「但我覺得我穿起來很好笑，沒辦法超越他。」

對於隊友詹子賢行使自由球員權利，江坤宇表示， 兩人關係像兄弟，希望詹子賢可以繼續留在兄弟隊。（編輯：李亨山）1131104

#中信
#中職
#平鎮高中
#曾子祐
#詹子賢
#江坤宇
#美職大聯盟
#張育成
#鄭浩均
江坤宇
江坤宇3安3打點 兄弟勝雄鷹距年度第1差1步三民女棒拚黑豹旗喊話奪冠 傅䕒瑩欣賞江坤宇守備
張育成
颶風密爾頓吹破美國職棒巨蛋屋頂 重創光芒隊主場退出12強賽艱難決定 張育成：揮棒落空就會疼痛
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
遠雄：中職2025年賽事 台北大巨蛋安排29場
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：