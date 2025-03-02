江坤宇看資格賽緊張又感動 經典賽想對決大谷翔平

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊來台交流賽今天與中信兄弟交手，兄弟游擊手江坤宇對火腿總教練新庄剛志印象深刻；談起明年世界棒球經典賽，江坤宇期待有機會入選，想對決大谷翔平。

北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽昨天與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，今天與中信兄弟交手，兄弟隊游擊手江坤宇今天也排在先發打序中，他表示，昨天有稍微看一下火腿與獅隊比賽，對於新庄剛志的華麗登場印象深刻，並笑說「是他一貫的作風」。

此次火腿隊來台陣中有台灣好手古林睿煬、孫易磊，江坤宇有跟高中同學古林睿煬碰面，表示很開心看到古林睿煬能在火腿打球，並稱讚古林睿煬是很強的投手。

至於與孫易磊的連結，江坤宇與孫易磊的哥哥、現效力台鋼雄鷹隊的野手孫易伸是國小同學，印象是小時候有一起玩球，現在的孫易磊變得又高又壯，跟印象中完全不同了。

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江坤宇是去年世界12強棒球賽台灣隊班底，也有關注今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），他直言看電視轉播很緊張，最後順利搶下門票很感動，也有回想到去年12強賽的場景。

被問起是否有意拚明年世界棒球經典賽，江坤宇表示，如果有機會入選，就看教練團怎麼安排任務，也希望可以對決大谷翔平。（編輯：張雅淨）1140302