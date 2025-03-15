范國宸敲再見高飛犧牲打 悍將官辦熱身賽首勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊官辦熱身賽與統一7-ELEVEn獅隊交手，悍將一度處於落後，8局下靠著陳真適時安打扳平比數，9局下靠范國宸再見高飛犧牲打以6比5搶下官辦熱身賽首勝。

悍將官辦熱身賽前2戰都與對手鏖戰至延長賽輸球，今天在嘉義市立棒球場迎戰獅隊，悍將2局下靠著張育成、戴培峰、董子恩接連安打攻占滿壘，陳真高飛犧牲打先送回1分，再靠著接連四壞保送擠回第2分。

獅隊3局上蘇智傑適時安打先追1分，4局上林安可2分砲超前比數，悍將守備有狀況，張偉聖敲出安打，靠著悍將守備失誤再多跑回1分。

透過 Google News 追蹤中央社

悍將6局下靠著張育成三壘打、失誤跑回分數，將比數拉近至3比4落後，獅隊7局上林培緯高飛犧牲打拿下1分，悍將8局下先靠著滿壘雙殺跑回1分，陳真適時安打幫助球隊扳平比數。

悍將9局下1人出局後蔡佳諺敲出三壘打，范國宸再見高飛犧牲打幫助球隊搶下勝利；悍將後援投手曾峻岳今天投1局沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四壞保送，無失分，奪下勝投。（編輯：陳政偉）1140315