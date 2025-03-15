加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

范國宸敲再見高飛犧牲打 悍將官辦熱身賽首勝

2025/3/15 21:03（3/15 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊15日在官辦熱身賽與統一7-ELEVEn獅交手，悍將陳真（圖）2局下一記高飛犧牲打送回球隊第1分，8局下再敲追平安，單場貢獻2分打點，助隊終場以6比5搶下官辦熱身賽首勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月15日
中華職棒富邦悍將隊15日在官辦熱身賽與統一7-ELEVEn獅交手，悍將陳真（圖）2局下一記高飛犧牲打送回球隊第1分，8局下再敲追平安，單場貢獻2分打點，助隊終場以6比5搶下官辦熱身賽首勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊官辦熱身賽與統一7-ELEVEn獅隊交手，悍將一度處於落後，8局下靠著陳真適時安打扳平比數，9局下靠范國宸再見高飛犧牲打以6比5搶下官辦熱身賽首勝。

悍將官辦熱身賽前2戰都與對手鏖戰至延長賽輸球，今天在嘉義市立棒球場迎戰獅隊，悍將2局下靠著張育成、戴培峰、董子恩接連安打攻占滿壘，陳真高飛犧牲打先送回1分，再靠著接連四壞保送擠回第2分。

獅隊3局上蘇智傑適時安打先追1分，4局上林安可2分砲超前比數，悍將守備有狀況，張偉聖敲出安打，靠著悍將守備失誤再多跑回1分。

google news透過 Google News追蹤中央社

悍將6局下靠著張育成三壘打、失誤跑回分數，將比數拉近至3比4落後，獅隊7局上林培緯高飛犧牲打拿下1分，悍將8局下先靠著滿壘雙殺跑回1分，陳真適時安打幫助球隊扳平比數。

悍將9局下1人出局後蔡佳諺敲出三壘打，范國宸再見高飛犧牲打幫助球隊搶下勝利；悍將後援投手曾峻岳今天投1局沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四壞保送，無失分，奪下勝投。（編輯：陳政偉）1140315

#中職
#范國宸
#陳真
#富邦悍將
#張育成
#統一7-ELEVEn獅隊
#統一獅
范國宸
范國宸赴美國自主訓練1個月 揮棒速度有感提升
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
龍聖先發4局無失分 龍官辦熱身賽擊敗桃猿搶首勝
23
更多編輯台推薦新聞：