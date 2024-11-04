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林智平獲頒東山再起獎 笑稱想再拚「東方神起」

2024/11/4 20:49（11/4 22:13 更新）
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（中央社記者陳容琛台北4日電）樂天桃猿老將林智平今天獲頒東山再起獎，他在中職頒獎典禮致詞時笑說，未來想要「東方神起」，朝著生涯200次盜壘成功的目標邁進。

征戰中職賽場超過15個賽季，桃猿39歲老將林智平過去獲獎無數，更曾締造盜壘王3連霸，然而隨著年紀增長，讓他逐漸失去一軍位置，去年僅出賽4場寫下生涯新低。

不過林智平在今年重新證明自己的價值，也完成千安里程碑，今天在頒獎典禮上從阿姨手中接過東山再起獎的獎盃。

從阿姨一進場就開始醞釀感覺，林智平接受媒體聯訪時透露，一直告訴自己不要哭，「其實領到這個獎的壓力很大，我會想棒球人生要結束了嗎？甚至思考棒球路還可以走多久，但我覺得這座獎項是時間累積的，如果在前面就放棄的話，或許就沒有機會拿到獎項。」

有趣的是，林智平在致詞時提到，不只想要東山再起一次，還想要當「東方神起」，並將目標鎖定明年賽季達成200次盜壘，他笑說：「希望跟他們一樣，維持很精彩的成績，期許保持身體健康，明年成績更亮眼。」

前桃猿野手發展教練真喜志康永也特別透過影片，祝福林智平獲得東山再起獎，「我會在不遠也不近的日本替你應援。」林智平透露，當下差一點要哭了，因為真喜志康永以開心、活潑的方式帶領球員，給予他在技術、心態的轉變，「他幫助我很多，也讓我更認識棒球。」（編輯：張雅淨）1131104

影片來源：CPBL 中華職棒
#中職
#林智平
#樂天桃猿
#東山再起獎
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