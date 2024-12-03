台灣隊長陳傑憲談家人淚崩 遺憾爸爸沒看到孫子出生

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲接受專訪談起家人淚崩，回憶與爸爸的相處，從「陳老師」的距離感到深刻感受到愛，直言有遺憾：「與其打世界冠軍給他看，更想讓他看到我兒子出生。」

中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲此次接下世界12強棒球賽「台灣隊長」重責，完成總教練曾豪駒的期待，將快樂的氣氛渲染給隊友，帶著台灣隊一路爬上世界巔峰、奪下世界冠軍。

陳傑憲接受電視台節目「話時代人物」主持人鄭弘儀專訪時，談起家人難忍情緒，爸爸陳建彰是他中正少棒時期的教練，陳傑憲表示，少棒時期雖然天天在學校相處卻幾乎沒有互動，為了避嫌、怕其他家長講話，爸爸幾乎不親自指導他，「我在學校叫他陳老師，那時候的關係，反而變得更陌生。」

陳傑憲高中先在三民高中就讀短暫時間後赴日就讀共生高校，他透露：「我是被逼的，我不是自願的」，他提到，當時是爸爸拜託他，因為人情壓力希望他幫忙，但在集合出發那天，爸爸陪他坐高鐵去機場，送他出關後轉頭拭淚，陳傑憲說：「那畫面，就像朱自清寫的背影，看到那畫面我就懂了，爸爸是愛我的。」

陳傑憲叫爸爸「陳老師」一路叫到讀完高中返台，他回憶那時兩人的關係開始比較親近、像兄弟，後來開始打出成績，爸爸會叫他簽一堆簽名球放在機車，只要有人認出是「陳傑憲的爸爸」，就拿出來送人。

陳傑憲一直用「不是正常的家庭」形容出身，回憶小時後寫作文寫到家人時，其實會想不出什麼特別的相處回憶，國小時爸媽就離異，爸媽有各自追尋自己的事情，但他也轉念，這樣的成長背景、另類的教育方式，讓他更獨立面對生活。

因為從小體驗過，陳傑憲直言知道辛苦和痛苦，更渴望有更好的家庭，努力讓老婆小孩過更好的生活。

陳傑憲表示，知道爸爸一直默默支持他，替他感到驕傲，雖然不會直接說出來，但都可以感受到，回憶一路走來到現在成為全台矚目的「台灣英雄」，陳傑憲淚崩說，最大的遺憾是我兒子出生時爸爸不在，「與其打世界冠軍被爸爸看到，我更想要他看到我兩個兒子出生。」（編輯：李亨山）1131203