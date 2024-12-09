職棒雜誌12強奪冠熱銷破15萬本 開放限時預購

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）世界12強賽奪冠熱潮不減，「職棒雜誌」銷售破15萬本。中職會長蔡其昌透過社群公告，將推出為期2天「限時不限量」預購，預購時間為今晚6時到11日晚間6時。

中華職棒出版的職業棒球雜誌第513期12月號熱賣，封面故事為「世界12強冠軍 台灣尚勇」，收錄台灣隊在12強賽奪冠全紀錄，還有陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪，並附贈「12強冠軍紀念海報」3款隨機附送1款。

513期職棒雜誌首刷已從不到1萬本增加為3萬本，後續2刷、3刷仍然無法滿足搶購的球迷，中職會長蔡其昌今天在社群平台發文表示，「職棒雜誌」銷售已經破15萬本。

蔡其昌也宣布，將推出為期兩天的「限時不限量」預購，會在各大網路書店上架，「讓大家一次吃到飽、通通能買到，請大家再注意相關購買資訊。」

聯盟隨後也公告預購時間為今晚6時開始至11日晚間6時截止，預購通路為誠品線上、博客來、7-11、全家便利商店，無實體書局預購。

蔡其昌在文末還不忘寫道，本期雜誌將是過年返鄉最佳伴手禮，「會長決定用發雜誌取代發紅包了，會省不少錢。」（編輯：吳協昌）1131209