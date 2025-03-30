蔡其昌與陳傑憲對談：12強奪冠對台灣有重大意義

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職統一獅今天在台南棒球場進行主場開幕戰，獅隊今天也安排中職會長蔡其昌與獅隊隊長陳傑憲進行「總機連憲」訪談，陳傑憲與蔡其昌都認為，12強奪冠對台灣棒球有很大意義。

獅隊球團今天安排中華職棒大聯盟會長蔡其昌與陳傑憲，於台南棒球場場外舞台進行訪談及合影，一同回顧世界12強棒球賽台灣隊奪冠的精采時刻。有球迷將12強海報及「臺灣尚勇」春聯裱框，展現熱情。

陳傑憲表示，獲得12強冠軍對於台灣存在很大的意義，「那時手感正好，繳出亮眼成績和優異表現，才有機會得到更多台灣人民的注目。」他也透過這個機會感謝球迷愛戴，並呼籲球迷盡量給予他和家人私人相處空間。

蔡其昌也認為，12強奪冠後職棒環境有些許改變，有更多球迷進場看比賽，他分享，有象迷表示突然沒辦法跳「臺灣尚勇」應援歌曲有點奇怪，甚至在統一獅播放潘傑楷應援曲時也會不小心跟著哼唱。

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陳傑憲談到剛與獅隊談好的10年新台幣2億元大約，他認為，無論薪水多或少，在場上就是要全力去拚戰、奮鬥，不能有一絲鬆懈，「在職棒過程難免有些高低潮，但我相信我自己，相信我的初心，即使有了這份合約，我的初衷依然不變，面對每場比賽都會盡力去拚，我永遠會帶著這份精神繼續走下去。」

蔡其昌也讚賞陳傑憲，蔡其昌指出，陳傑憲身為球員工會理事長，與聯盟建立良好的溝通橋梁，「他也是國際賽中的台灣隊長，無論輸贏都要帶起球員間的氣氛，他更是職棒球員，這些年都鍥而不捨地努力訓練。」（編輯：李淑華）1140330