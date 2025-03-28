中職36年1 / 中華職棒36年延續12強、WBCQ熱潮 票房有望再突破

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台灣棒球去年先歷經台北大巨蛋落成，接著喜迎世界12強奪冠，今年初再於WBC世界棒球經典賽資格賽急拉尾盤搭上晉級末班車，台灣棒球熱潮一直延續不曾退燒，今年中華職棒將36年即將開打，不管一日球迷還是資深球迷都能一手掌握熱騰騰的觀戰焦點，讓大家不只看熱鬧也能看門道。

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒36年明天開打，延續世界12強棒球賽奪冠、WBCQ台灣隊熱潮，加上啦啦隊女孩等話題，今年中職票房有望再突破，也可望讓球員待遇向上提升，讓台灣棒球市場更擴大。

去年台北大巨蛋啟用，中職一共在大巨蛋進行38場比賽，也讓中職票房來到歷史新高點，整年例行賽湧入276萬6386人次，場均人數達7684人，比起2023年球季的場均6000人，成長幅度逼近3成。

去年中華職棒球季結束後，11月世界12強棒球賽台灣隊奪下世界冠軍榮耀，今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）也順利闖進會內賽，棒球再度成為大街小巷民眾熱烈討論的話題，中職36年可望延續國際賽熱潮，票房再提升，中職36年口號就是「NEW CHAPTER新篇章」。

中職會長蔡其昌表示，希望今年球季開打後，球迷可以多進場支持棒球，「我們還是很看重例行賽票房成績，聯盟會和球團一起努力，這個需要球團實際每個場次怎麼去行銷、吸引球迷進場，我們會一起來充分配合，希望今年票房可以把12強冠軍的氛圍再拉起來。」

除了國際賽熱潮、6球團近幾年在球場軟硬體、周邊商品及應援也下了不少功夫。富邦悍將去年季後進行新莊棒球場整修，各隊也不斷「補強」韓籍啦啦隊女孩，其中以「富邦小公主」李珠珢最受矚目，去年沒有韓籍女孩的樂天桃猿也補強了河智媛等3人，讓場邊話題滿滿。

（中央社製圖）

而中職票房不斷向上提升、話題熱度愈高，也代表球員待遇更向上提升，從味全龍隊簽下陳子豪，祭出10年總值新台幣1.3億元合約，中信兄弟江坤宇也簽下10年總值超過新台幣1.4億元合約，再到統一獅隊與「台灣隊長」陳傑憲簽下10年總值2億元破紀錄巨約。

對此蔡其昌指出，這就是他當會長第1年開始一直在跟大家談的，「我的工作就是把職棒的餅做大，球團在商言商，會給大約表示對這個球員看好、對市場也看好，所以我很高興能夠一張合約比一張大。」

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蔡其昌笑說，從去年張育成與富邦悍將簽下3.5年總值9250萬元合約就覺得是天價，「接著子豪、坤宇一直到傑憲，一張比一張大。」蔡其昌也鼓勵明年結束有望成為自由球員的樂天桃猿主力林立，只要今年有好成績，就可能會有好合約。

蔡其昌期盼職棒環境可以愈來愈好，「只要餅愈來愈大，大家就不用擔心傑憲是天花板，還會持續往上突破，餅做大了、回饋在球員身上，這是我樂見的。」（編輯：龍柏安）1140328