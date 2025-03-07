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樂天女孩韓援三本柱就位 新球季30人陣容亮相

2025/3/7 20:18（3/7 21:00 更新）
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中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，歷經舊成員離隊與新增2名本土成員、3名韓籍成員，新球季將以30人陣容活力登場。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，歷經舊成員離隊與新增2名本土成員、3名韓籍成員，新球季將以30人陣容活力登場。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
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（中央社記者張新偉台北7日電）中華職棒樂天桃猿隊今天舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，韓籍成員河智媛、廉世彬和禹洙漢「韓援三本柱」首度亮相，新球季樂天女孩將以30人陣容為球隊應援。

歷經2024年多名成員離隊，樂天女孩2025新球季除3名韓援外，還加入2名本土新秀，包含目前在TPBL桃園永豐雲豹啦啦隊電豹女的笑笑，以及台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders的彭彭。

韓援河智媛亮相時，現場粉絲尖叫聲連連，加上媒體閃光燈拍不停，讓她忍不住表示，「規模比我想得大很多，真的有嚇到」。

廉世彬也分享，在韓國時沒有這麼多記者、粉絲到場，禹洙漢則說在機場就發現有粉絲接機，覺得很感動，也希望球迷之後可以多到球場支持。

新成員笑笑全家都是桃猿球迷也是桃園人，如今棒、籃雙棲很開心，她說，雖然現在要熟記應援曲還有點難度，但是身為有氧老師的她，對自己的記舞功力有信心，開季一定讓大家刮目相看。

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而全家都是兄弟球迷的彭彭則說，她獨愛桃猿，加入籃球啦啦隊後，還去廟裡許願希望加入樂天女孩，如今終於圓夢。

今年透過女孩票選，由2013年入隊的曲羿擔任隊長、筠熹接任特級副隊長。曲羿表示，「有了新的韓援加入，今年會讓人有耳目一新的視覺享受」，也期待3月30日的樂天桃園主場開幕戰能與球迷相見歡。（編輯：黃名璽）1140307

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中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，3名韓籍新成員首次公開亮相。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，3名韓籍新成員首次公開亮相。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，本季新增2名本土成員彭彭（左）與笑笑（右）。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，本季新增2名本土成員彭彭（左）與笑笑（右）。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，會中揭曉由全體女孩票選出爐的新任隊長曲曲（前右），前左為桃猿副領隊礒江厚綺。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
中職樂天桃猿隊7日在花博爭艷館舉辦專屬啦啦隊樂天女孩開季記者會，會中揭曉由全體女孩票選出爐的新任隊長曲曲（前右），前左為桃猿副領隊礒江厚綺。中央社記者張新偉攝 114年3月7日
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