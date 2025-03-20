加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒13/300
首頁 / 運動

中職22日、23日大巨蛋熱身賽 票房已共3.4萬人

2025/3/20 16:44（3/20 21:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒官辦熱身賽22日、23日將在台北大巨蛋登場，中職20日表示，目前首日熱身賽預售約1.8萬人、次日約1.6萬人，將有至少共3.4萬人湧入大巨蛋。（中央社檔案照片）
中華職棒官辦熱身賽22日、23日將在台北大巨蛋登場，中職20日表示，目前首日熱身賽預售約1.8萬人、次日約1.6萬人，將有至少共3.4萬人湧入大巨蛋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒官辦熱身賽22日、23日將在台北大巨蛋登場，目前每場開放內野2層共2.1萬席座位，2天熱身賽目前預售22日首戰約1.8萬人、23日約1.6萬人，將有至少共3.4萬人湧入大巨蛋。

為了迎接新球季，中華職棒官辦熱身賽正在進行中，22日、23日將在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，22日由中信兄弟與樂天桃猿隊交手，23日由中信兄弟與富邦悍將隊交手。票價最高僅700元、最低400元，已經吸引許多球迷購買門票，首日有機會挑戰2萬人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華職棒今天表示，今年台北大巨蛋官辦熱身賽也特別規劃主客兩隊應援，將重新上演一、三壘側兩陣營球迷齊聲吶喊的畫面，讓球迷重新感受職棒應援的熱血與激情。

中職表示，熱身賽大巨蛋場次持續販售中，球迷可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠，最低只要400元即可進場感受大巨蛋與職棒賽事的魅力，歡迎大家踴躍購票進場支持喜愛的球隊與球員。（編輯：陳政偉）1140320

#中信兄弟
#中華職棒
#中職
#富邦悍將隊
#台北大巨蛋
#樂天桃猿隊
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃子鵬先發4局掉2分 馬傑森4打點桃猿勝雄鷹
17
更多編輯台推薦新聞：