中職22日、23日大巨蛋熱身賽 票房已共3.4萬人

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒官辦熱身賽22日、23日將在台北大巨蛋登場，目前每場開放內野2層共2.1萬席座位，2天熱身賽目前預售22日首戰約1.8萬人、23日約1.6萬人，將有至少共3.4萬人湧入大巨蛋。

為了迎接新球季，中華職棒官辦熱身賽正在進行中，22日、23日將在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，22日由中信兄弟與樂天桃猿隊交手，23日由中信兄弟與富邦悍將隊交手。票價最高僅700元、最低400元，已經吸引許多球迷購買門票，首日有機會挑戰2萬人。

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中華職棒今天表示，今年台北大巨蛋官辦熱身賽也特別規劃主客兩隊應援，將重新上演一、三壘側兩陣營球迷齊聲吶喊的畫面，讓球迷重新感受職棒應援的熱血與激情。

中職表示，熱身賽大巨蛋場次持續販售中，球迷可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠，最低只要400元即可進場感受大巨蛋與職棒賽事的魅力，歡迎大家踴躍購票進場支持喜愛的球隊與球員。（編輯：陳政偉）1140320