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黃博多優質先發兄弟搶勝 王威晨守備拚命有隊長自覺

2025/3/30 20:55（3/30 21:11 更新）
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中華職棒36年開打，30日晚間在台北大巨蛋由富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，兄弟派出洋投黃博多（Humburto Castellanos）（圖）掛帥先發。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日
中華職棒36年開打，30日晚間在台北大巨蛋由富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，兄弟派出洋投黃博多（Humburto Castellanos）（圖）掛帥先發。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟今天與富邦悍將交手，兄弟先發投手黃博多6局無失分優質先發，率隊以8比3搶下首勝。兄弟王威晨守備傷退無大礙，總教練平野惠一看見身為隊長的自覺和拚勁。

兄弟今天在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，湧入1萬7148名觀眾入場，兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）中職生涯初登板有好表現，總計用84球投6局，被敲出4支安打，投出9次三振、2次觸身球保送，無失分，奪下個人生涯首勝，也獲選單場MVP。

兄弟4局下突破悍將先發投手力亞士（Roenis Elías），許基宏、陳俊秀接連敲出安打，曾頌恩選到四壞保送，滿壘時江坤宇清壘二壘打，一棒送回3分，詹子賢補上二壘打添分，再靠著觸身球保送、黃韋盛、王威晨接連安打再添1分，單局攻下5分、奠定勝基。

兄弟6局下2人出局後，黃韋盛選到四壞保送，王政順代打敲出2分砲、幫助球隊拉開領先差距，是個人生涯首支代打全壘打，也是中職生涯第100支安打。

兄弟7局下靠著詹子賢高飛犧牲打送回團隊第8分；悍將前8局沒有拿下分數，9局下戴培峰適時安打追回1分，蔡佳諺代打再敲出帶有2分打點安打，但攻勢沒能延續吞敗。

兄弟總教練平野惠一稱讚黃博多表現很好，提到悍將先發投手力亞士也不遜色，面對好的洋投能掌握住一次機會搶分是很重要的事情。

兄弟昨天開幕戰1分未得，今天打擊有發揮，平野惠一認為，開幕戰面對滿場的觀眾，球員難免會緊張，想要出力打，有時候會忘了自己的角色，今天心態有調整回來，但還是有細微的瑕疵，希望每場比賽都可以比前一場更好。

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兄弟野手王威晨連2場比賽守備都有拚命表現，昨天接殺三壘界外飛球，今天6局被強勁滾地球打中鼠蹊部，仍忍痛起身傳球完成封殺，完成該局守備後退場。

兄弟回報狀況，王威晨因鼠蹊部被強襲球擊中退場休息，經防護員檢查後無大礙，後續將持續觀察。平野惠一也提到，王威晨有身為隊長的自覺，有這樣拚命的表現，相信也是身為隊長應該要做到的事情。（編輯：李錫璋）1140330

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