江坤宇3安3打點兄弟搶勝 前場失誤直言可惜沒擋下
2025/3/30 21:00（3/30 21:07 更新）
（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟游擊手江坤宇今天攻守有表現，4局下二壘打帶起球隊攻勢，3安3打點助隊以8比3擊敗富邦悍將，他表示，開心能幫助球隊先得分，至於昨天的守備失誤，直言可惜沒能把球擋下。
江坤宇今天在與悍將比賽攻守俱佳，4局兩隊平手僵局，敲出清壘二壘打、一棒3分幫助球隊打出氣勢，5局下也敲出安打，7局下再敲出二壘打，單場4打數敲出3支安打，貢獻3分打點。
江坤宇表示，今天兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）投得很好，也想要用打擊幫忙，兄弟從官辦熱身賽開始到昨天開幕戰在台北大巨蛋都沒有得分，4局下的打席把握那一顆球敲出安打，先幫助球隊拿下分數很開心，也會讓大家更放得開，讓得分繼續連貫下去。
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悍將今天的先發投手力亞士（Roenis Elías）前3局僅被敲出1支安打，4局下才被兄弟突破。江坤宇表示，力亞士從之前熱身賽到今天都丟得不錯，不是這麼好打，很開心4局有把握住機會幫助球隊。
兄弟昨天開幕戰與統一7-ELEVEn獅隊交手，江坤宇處理內野滾地球出現失誤，讓獅隊把握機會攻下大局。江坤宇在關鍵時刻少出現失誤，對於昨天的失誤，他表示，對方擊出的球很強勁，不是很好接，當下想辦法先把球擋下來，比較可惜沒能處理好。（編輯：張雅淨）1140330
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