江坤宇3安3打點兄弟搶勝 前場失誤直言可惜沒擋下

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟游擊手江坤宇今天攻守有表現，4局下二壘打帶起球隊攻勢，3安3打點助隊以8比3擊敗富邦悍將，他表示，開心能幫助球隊先得分，至於昨天的守備失誤，直言可惜沒能把球擋下。

江坤宇今天在與悍將比賽攻守俱佳，4局兩隊平手僵局，敲出清壘二壘打、一棒3分幫助球隊打出氣勢，5局下也敲出安打，7局下再敲出二壘打，單場4打數敲出3支安打，貢獻3分打點。

江坤宇表示，今天兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）投得很好，也想要用打擊幫忙，兄弟從官辦熱身賽開始到昨天開幕戰在台北大巨蛋都沒有得分，4局下的打席把握那一顆球敲出安打，先幫助球隊拿下分數很開心，也會讓大家更放得開，讓得分繼續連貫下去。

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悍將今天的先發投手力亞士（Roenis Elías）前3局僅被敲出1支安打，4局下才被兄弟突破。江坤宇表示，力亞士從之前熱身賽到今天都丟得不錯，不是這麼好打，很開心4局有把握住機會幫助球隊。

兄弟昨天開幕戰與統一7-ELEVEn獅隊交手，江坤宇處理內野滾地球出現失誤，讓獅隊把握機會攻下大局。江坤宇在關鍵時刻少出現失誤，對於昨天的失誤，他表示，對方擊出的球很強勁，不是很好接，當下想辦法先把球擋下來，比較可惜沒能處理好。（編輯：張雅淨）1140330

中華職棒30日晚間在台北大巨蛋由富邦悍將與中信兄弟隊交手，兄弟4局下靠著江坤宇一記長打打回3分，曾頌恩（中）奔回本壘時興奮吶喊。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日

中華職棒36年開跑，30日晚間在台北大巨蛋上演富邦悍將與中信兄弟之戰，兄弟王政順（圖）6局上場代打，轟出2分砲，幫助兄弟擴大領先。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日

中華職棒例行賽30日在台北大巨蛋由富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，兄弟靠著打線串連，終場就以8比3拿下本季首勝，賽後球員於場中圍圈慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日

中華職棒中信兄弟隊30日開季第2戰一掃開幕戰遭完封陰霾，終場順利以8比3奪勝，先發投手黃博多（Humburto Castellanos）（圖）主投6局被敲4支安打，送出9次三振、無失分，拿下勝投。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日

中華職棒富邦悍將隊30日作客台北大巨蛋交手中信兄弟隊，悍將比分一路落後，陣中戴培峰（圖）全場3安貢獻1分打點，可惜悍將最終仍以3比8吞敗。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日