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王政順板凳待命加油聲最大 代打開轟達成生涯百安

2025/3/30 21:15（3/30 21:46 更新）
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中華職棒36年開跑，30日晚間在台北大巨蛋上演富邦悍將與中信兄弟之戰，兄弟王政順（圖）6局上場代打，轟出2分砲，幫助兄弟擴大領先。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日
中華職棒36年開跑，30日晚間在台北大巨蛋上演富邦悍將與中信兄弟之戰，兄弟王政順（圖）6局上場代打，轟出2分砲，幫助兄弟擴大領先。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟野手王政順在休息區總是大聲幫隊友加油，被總教練平野惠一稱讚是不可或缺的存在。王政順今天把握機會代打建功，6局下敲出2分砲、達成生涯百安里程碑。

兄弟今天在台北大巨蛋與富邦悍將交手，兄弟三壘手王威晨6局上守備被強勁滾地球擊中鼠蹊部，6局下輪到王威晨的打擊棒次，由王政順代打上場，王政順把握機會一棒開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，兄弟終場以8比3搶勝。

兄弟總教練平野惠一表示，王政順今年從春訓、熱身賽狀況都維持不錯，也持續找機會讓他上場，今天剛好有把握住機會。平野惠一透露，王政順就算沒有上場，在板凳區也總是喊聲最大聲的那個人，對球隊幫助很大，是不可或缺的存在。

王政順表示，沒想過代打可以敲出全壘打，想法簡單一點，休賽季也做調整，跟教練討論打擊姿勢，針對欠缺的地方修正，主要是下盤部分，旋轉沒這麼好，有特別加強，也有收到成效。

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談起在休息區賣力幫隊友加油，王政順表示，之前林智勝還在兄弟時也是這樣帶領球隊氣勢，氣勢歡樂對球隊是好事。

至於本季目標，王政順表示，希望今年的出賽場次可以超越去年，幫助球隊拿下好成績，不僅是百安，希望可以邁向200安、300安、400安，累積越來越多里程碑。（編輯：張雅淨）1140330

中華職棒中信兄弟隊30日在台北大巨蛋與富邦悍將隊交手，兄弟王政順（右）6局下半代打上陣，成功轟出2分全壘打，回本壘與隊友許基宏（左）擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日
中華職棒中信兄弟隊30日在台北大巨蛋與富邦悍將隊交手，兄弟王政順（右）6局下半代打上陣，成功轟出2分全壘打，回本壘與隊友許基宏（左）擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月30日
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