自由球員陳韻文有4隊接觸 近期應有好消息

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職今年季末共有4人宣告成為自由球員，自由市場非常活絡，其中唯一的投手陳韻文跟其他球團洽談也接近尾聲，他的經紀人張家銘今天表示，共有4隊接觸，近期就會有結果。

中華職棒今年球季結束後，中信兄弟野手詹子賢、陳子豪，樂天桃猿野手朱育賢、統一獅投手陳韻文行使自由球員（FA）權利。其中味全龍領隊丁仲緯今天證實，已與朱育賢初步達成共識、盼補強火力問題，有望簽下4年長約。

這次自由市場中唯一的投手為陳韻文，根據他的經紀人張家銘透露，包含母隊統一獅有4隊來與陳韻文接觸，目前談約也已經差不多了。張家銘指出，其實陳韻文在一開始決定提出自由球員前就很掙扎，「我們討論的面向絕對不是只有合約、金額。」

隨著前幾批高中應屆畢業生投入職棒、已陸續獲自由球員資格，各球團更願意開長約給自由球員，目前陳韻文年僅29歲，張家銘認為，「第一批高中選秀進來，剛好在巔峰時期，球隊比較願意開長約。」

此外，同屬展逸國際的林家正目前仍是自由身，因為世界12強棒球賽奪冠，成為家喻戶曉的明星。談到明年林家正動向，張家銘指出，目前還沒有什麼新進度，「我們就是幫他尋求、創造機會，現在就看有什麼機會，我們就努力。」（編輯：張雅淨）1131210