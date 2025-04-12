林培緯大意守備引發討論 林岳平點出想法太輕忽

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職統一獅一壘手林培緯昨天發生「大意守備」失誤，引發討論，教頭林岳平今天表示，當下林培緯的思維及想法確實有點疏忽，林培緯指出，當下最嚴重錯誤就是背對打者。

昨天1局上味全龍隊就展開攻勢，一壘有人時第2棒陳子豪擊出一壘方向滾地球，一壘手林培緯先漏了一下之後，撿到球又沒有積極踩壘，讓全力奔跑的陳子豪安全上壘，當下獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）也錯愕抱頭，後續龍隊攻下3分大局，最終獅隊以2比15慘敗。

獅隊總教練林岳平今天賽前坦言，林培緯已經有2、3次守備發生不是技術上層面的錯誤，「當下他的思維、想法有點輕忽，也許這個在二軍比賽是可以出局。」被問到是否因為對方跑者是陳子豪而輕忽，林岳平則強調這跟對方是誰沒有關係。

林岳平指出，林培緯當下沒有想到漏掉之後可以拋球給二壘手，「因為跑者還在他後面，他沒有想到對方會全力衝刺，意思是下意識太輕忽了。」今天獅隊本來改由林子豪守一壘，不過因為林子豪左膝有些不適，先發一壘手由潘傑楷擔任，三壘手則是陳重廷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林培緯則表示「我第一拍已經漏掉了，自己一直想著踩壘包，但是我戴著PitchCom，雖然投手他們有喊叫我Touch，但當下我沒有聽到也沒有想到，只在意我要踩壘包這樣，（失誤）就發生了，發生當下我就整個腦袋空白。」

事後回去檢討，林培緯指出，當下最好的處理方式當然就是趕快觸殺打者，「如果真的要回去踩壘包，也不要背對打者，最嚴重的錯誤就是我還背對著打者，所以我不知道他跑過去的速度、到底離壘包還有多遠。」（編輯：李亨山）1140412