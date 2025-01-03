朱育賢加盟味全改穿11號 直言9年付出得到認可

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊今天為朱育賢、陳子豪舉辦加盟記者會，朱育賢改穿背號11號，他感謝前公司樂天桃猿的栽培，以及台鋼雄鷹、富邦悍將的報價，「感覺我這9年的付出有被認可。」

朱育賢在去年球季結束後行使自由球員權利，並順利從樂天桃猿隊轉戰味全龍隊，背號從85號改穿11號。朱育賢表示，原本的85號是跟太太在一起的日期8月5日，換了新球團後改選擇11號，是因為2個小孩出生都是在11月，朱育賢自己也是11月，加上太太名字的諧音。

今年球季轉戰味全龍隊，朱育賢也感謝前公司Lamigo、樂天的栽培，「沒有他們的栽培也不會有我今天的成就。」朱育賢坦言，在決定提FA的過程中滿煎熬的，「感謝經紀公司給我很多意見和方向，在這個環境9年了，還是會有不捨，也有滿多考量的。」

朱育賢指出，提出FA後味全龍球團積極接洽，「看過他們的硬體設備、儀器，一直有在進步，滿吸引我的。」朱育賢也提到，感謝台鋼雄鷹隊、富邦悍將隊都有提出報價，「感覺我這9年的付出有被認可。」

朱育賢從重慶國中、大理高中到文化大學都是在台北市，如今從桃園再回台北，他表示，「感覺是冥冥之中注定好的，國中時1個人來到台北直到大學，這次簽約時發現文化就在上面（天母球場附近），命中注定在台北延續生涯。」

雖然來到新球隊，不過龍隊陣中的陳禹勳、郭嚴文、劉時豪都是朱育賢的前隊友，還有吉力吉撈．鞏冠、張政禹等人也是世界12強台灣隊的隊友。朱育賢說：「在這邊認識滿多人的，會幫我加速適應，希望跟著他們一起打下味全王朝。」（編輯：陳政偉）1140103