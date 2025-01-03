陳子豪加盟味全感謝林孝程讓背號 炸裂名曲換成新應援曲
2025/1/3 18:05（1/3 18:29 更新）
（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊今天為陳子豪舉辦加盟記者會，陳子豪維持背號1號，不過「炸裂名曲」沒有跟著到味全，而是使用新的應援曲。陳子豪表示，很感謝林孝程讓背號，已經買好小禮物。
陳子豪去年球季結束之後行使自由球員權利，順利從中信兄弟轉戰味全龍隊，今天味全龍隊為陳子豪、朱育賢舉辦加盟記者會，陳子豪披上新球衣，背號維持一樣的1號，原本穿1號的林孝程將背號讓出、改穿7號。
對此，陳子豪非常感謝林孝程，「本來想要換新背號，但孝程積極聯繫要把背號讓給我，滿感動的。」陳子豪指出，目前還沒見到林孝程，很想親口對他說謝謝，「也想送他一些小禮物，畢竟這個號碼是他進職棒首選的背號，我會努力把成績打好，不會辜負這個號碼。」
雖然球衣穿上一樣的1號，但陳子豪的「炸裂名曲」並沒有辦法一起到味全龍，朱育賢則是沿用以前在樂天桃猿的應援曲。不過陳子豪表示，「有聽過新的應援曲了，滿有氣勢的，新氣象換新的應援曲。」
對於提出FA，陳子豪指出，從去年季初就一直有跟經紀人討論，「很開心味全龍球團一開始很積極跟我們接觸、也很主動，很積極討論合約項目。」不過陳子豪也坦言自己考慮了很久、很難抉擇，「畢竟12年了，房子都買在台中。」
陳子豪也感謝從兄弟時期一直到現在的球迷12年來支持、鼓勵，「轉換新球隊後會把自己做得更好，成為更好的陳子豪。」陳子豪也提到，經紀人承受了很大的壓力，「畢竟兄弟球迷很團結，大家都把你當家人，一定會有人不開心，我們都可以諒解。」（編輯：陳政偉）1140103
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