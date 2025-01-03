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陳子豪10年合約含新穎模式 盼助台灣棒球更好

2025/1/3 18:24（1/3 18:26 更新）
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前中華職棒中信兄弟隊球員陳子豪（左）透過行使自由球員權利，新球季順利轉戰味全龍隊，3日下午並在台北出席加盟記者會，與龍隊推手魏應充（右）一起拿著1號球衣留影。中央社記者張新偉攝 114年1月3日
前中華職棒中信兄弟隊球員陳子豪（左）透過行使自由球員權利，新球季順利轉戰味全龍隊，3日下午並在台北出席加盟記者會，與龍隊推手魏應充（右）一起拿著1號球衣留影。中央社記者張新偉攝 114年1月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊今天為陳子豪舉辦加盟記者會，談到簽下長達10年的合約，且其中有選擇、逃脫權等新穎模式，陳子豪表示，這樣沒有人做過的合約模式，希望可以幫助台灣棒球更好。

前中信兄弟球員陳子豪去年球季結束後行使自由球員權利，最後與味全龍隊簽下10年合約、總值新台幣1.3億元，其中有選擇權、逃脫權。對此陳子豪今天表示，自己一直都想幫助台灣棒球有進一步的成績，但沒辦法入選國家隊，希望利用合約的方式讓台灣棒球更好。

陳子豪指出，包括合約中的逃脫條款、選擇權，中職沒有人做過這樣的合約模式，「希望讓以後的學弟有更多選擇。」至於5年後會不會使用到這些條款，他表示，「現在也還不知道，只是希望未來學弟朝這個方向去走，讓大家不會害怕。」

陳子豪也提到，「我會把自己實力再往上提升，一定要比去年更好，幫助味全龍拿下總冠軍。」他也說自己很欣賞龍隊外野手郭天信，很像「年輕版林哲瑄」，「他很拚，希望可以跟他好好共事，只是他可能會比較累一點，我會努力把守備範圍放大、努力把守備練好。」

味全龍隊這次在自由市場補強了朱育賢、陳子豪2名重砲，領隊丁仲緯表示，各隊戰力外名單還是有在評估一些選手、以投手為主，至於回簽的選手已經確定有石翔宇、吳秉恩，也確定網羅前統一獅隊投手宋文華。

談到接下來補強計畫，丁仲緯指出，「再來重點是洋將，也有在洽談新面孔，並跟原本的洋投做溝通，希望能盡快確定名單。」（編輯：陳政偉）1140103

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