台鋼雄鷹簽下投手廖乙忠 穿67號球衣重新出發
2025/1/3 16:19
（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒台鋼雄鷹隊今天宣布簽下投手廖乙忠，他曾擠進中信兄弟隊先發輪值，不過近年出賽機會減少，在去年底被中信兄弟釋出，如今將穿上台鋼雄鷹隊67號球衣重新出發。
台鋼雄鷹隊備戰隊史第2年一軍賽季，陸續與洋投小野寺賢人、吉田一將、魔鷹（Steven Moya）、後勁（Bradin Hagens）完成續約，並簽下新洋投石萬金（Spenser Watkins）。洋將之外，雄鷹隊今天再宣布網羅本土右投廖乙忠，補強投手戰力，廖乙忠將穿上67號球衣展開嶄新球季。
29歲的廖乙忠在2018年季中選秀會落選，不過該年用自主培訓選手身分加入中信兄弟隊，中職生涯81場出賽，36場先發、45場後援，共投250局、送出193次奪三振，防禦率5.36；不過近年廖乙忠在兄弟出賽機會減少，去年球季僅在一軍登板3場，並在年底被釋出。
廖乙忠在生涯前2年先發為主，之後則多以後援出賽，2019年13場登板都是先發，共投74.1局、送出62次奪三振，防禦率4.36，亮眼表現入圍年度最佳新人，同年底入選世界棒球12強賽，披上國家隊戰袍征戰。（編輯：陳政偉）1140103
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