婉拒味全龍回簽 邱辰坦言煎熬：是時候邁下個挑戰

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職味全龍野手邱辰季後沒被放入保留名單，龍隊雖有意回簽，但考量機會和現實婉拒，結束15年球員生涯坦言是煎熬的選擇，但是時候邁向下一個挑戰，預告將回母校任教。

25歲外野手邱辰在2021年中職選秀被龍隊選進，一直沒能有一軍穩定出賽機會，本季一軍出賽僅5場，敲出7支安打，中職目前為止一軍生涯累積47場出賽，敲出35支安打，打擊率2成87。

邱辰今年季後沒被放入60人契約球員保留名單中，他今天透過社群網站表示，將結束15年球員生涯，也提到做出這個決定很不容易。

邱辰提到，過程中有跟球團保持聯繫，球隊也有意將他簽回，「但考量到自由球員市場以及球隊上場的機會，面對這些現實的問題，我選擇拒絕了球隊的邀請，選擇了穩定的工作。」

邱辰坦言這是煎熬的選擇，因為放棄比繼續堅持還更需要勇氣，「一直告訴自己，拿得起，就要放得下。」雖然很不捨，但人生每個階段都有起點和終點，是時候邁向下一個挑戰了。

邱辰感謝龍隊、教練、隊友、家人和球迷，直言在龍隊打下的每一場的勝利，這些回憶都是人生當中最棒的經歷。

邱辰也預告下一步將回到母校任教，以不同的方式支持這項運動，並希望能繼續為大家帶來正能量感動。（編輯：陳政偉）1140101