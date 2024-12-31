中信兄弟釋出廖乙忠等7人 簽回彭識穎江忠城

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職中信兄弟今天宣布球隊陣容調整，釋出投手廖乙忠、陳志杰、李吳永勤、阮裕智與劉志宏，以及野手陳家駒及周委宏；另外將60人名單外的江忠城、彭識穎及黃鈞聲簽回。

中信兄弟球團今天表示，考量團隊長期發展，進行球隊陣容調整，宣布釋出球員名單包括投手廖乙忠、陳志杰、李吳永勤、阮裕智與劉志宏，以及野手陳家駒及周委宏。球團指出，針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，球團感謝球員們長久以來為中信兄弟團隊的付出，祝福未來一切順遂。

另外，中信兄弟長期發展農場養成系統，目前球團已確定將60人保留名單外的江忠城、彭識穎及黃鈞聲簽回，持續厚植農場深度，並提高球隊競爭力。此外，投手林丞軒及野手潘志芳則將轉任教練職務，球團也將於教練團人事安排定位後，一併於年後開訓典禮公告。

中信兄弟在今年賽季中，以年度第一之姿進軍中華職棒35年總冠軍賽，並奪得今年總冠軍，在近4年內拿下3座總冠軍。兄弟球團表示，這份榮耀屬於中信兄弟全體隊職員，每一名成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊在各自崗位堅守與奮戰。（編輯：張雅淨）1131231