兄弟簽中線主力江坤宇10年約 領隊：代表1個世代

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職中信兄弟今天宣布，與江坤宇簽下10年總值超過新台幣1.4億元破紀錄合約，兄弟領隊劉志威表示，10年代表1個世代，江坤宇是球隊重要的中線主力，且有優異的比賽解讀能力。

兄弟與24歲的江坤宇達成10年總價值1億4788萬元合約共識，包含1000萬激勵獎金，合約突破透過FA從兄弟轉戰味全龍的陳子豪（10年總值1.3億）。江坤宇今年月薪調升到66萬元，未來江坤宇在合約第5年起，月薪調整到120萬元，合約末3年併入球員選擇權，並有機會拿下150萬元保障月薪。

被問到為何會選擇與江坤宇簽下這份10年大約，兄弟領隊劉志威今天表示，「10年通常是代表一個世代，很純粹是以這點去決定合約長度。」劉志威強調，江坤宇在球隊一直以來都是非常重要、主要的選手，「如果阿坤想要一直留在兄弟、在我們球隊努力，我覺得這沒有什麼不好。」

通常職業球團會簽下大約的主要是重砲、投手，而江坤宇是攻守平衡的中線野手，劉志威指出，「當然每個球隊的建隊核心都不一樣，沒有對錯、就是一個選擇，我們建隊核心一直都是中線守備，阿坤在這方面的表現一直都超乎我們想像。」

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劉志威提到，江坤宇在這麼年輕的年紀，就能展現出對比賽的理解能力、觀念、心理素質等，「希望阿坤具有的這些重要因素，能夠讓年輕球員看到，讓他們在努力當中有這個方向。」劉志威也指出，或許江坤宇的先天條件不是那麼好，但可以靠著這些要素在高層級賽事發揮，「以這麼年輕來講真的很少見。」

中職進入「頂薪時代」，包括從兄弟離開的陳子豪也與味全龍簽下大約，劉志威認為，「整個自由市場的情況、演進發展都在變化，今年好幾位自由球員，不只陳子豪，怎麼對球員、球團做出最好決定，對整個市場都是好事。」（編輯：陳政偉）1140124