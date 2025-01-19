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民眾黨中央委員選舉 林昭印最高票蔡壁如排第5

2025/1/19 16:49（1/19 17:28 更新）
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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨今天進行中央委員選舉，開票結果，民眾黨組織部副主任林昭印以最高票當選，登記參選黨主席補選的前立委蔡壁如，則以第5高票當選；另外，台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒也都當選中央委員。

台灣民眾黨今天舉行第4屆中央委員及中評委選舉，中央委員候選人包括張凱鈞、馮啟彥、楊大緯、陳世軒、黃瀞瑩、林碩彥、許瑞宏、蔡壁如、林靖冠、孫正華、許正憲、葉國文、沈偉平、林昭印、莊貽量、李彥慶、江和樹等共計17人，將票選9席、候補3席。

據開票結果，得票數前9名從高到低依序為林昭印獲得37票、許正憲36票、陳世軒35票、江和樹35票、蔡壁如31票、李彥慶30票、黃瀞瑩29票、葉國文29票、孫正華28票；之後則是張凱鈞26票、許瑞宏24票、林碩彥22票、楊大緯19票、馮啟彥15票、莊貽量13票、沈偉平5票、林靖冠0票。

江和樹在開票後受訪表示，他連任後在台中還有黨代表可向中央表達聲音，最重要的是地方跟中央連結，他會扮演好這個角色；蔡壁如要選黨主席，但在中央委員選舉得到的支持度為什麼只有這樣，蔡壁如要去了解，雖然蔡壁如已經登記黨主席補選，希望黨中央還能協調，不要投票。

陳世軒說，感謝所有黨代表，藉由中央委員選舉讓出身基層的民意代表，能向中央有效反映基層聲音，希望貢獻自己的經驗，幫助民眾黨在2026打出漂亮選戰。黨務是一棒接一棒，他和黃瀞瑩都有實戰經驗，這是民眾黨相對缺乏的，盼能有更多經驗分享、深耕地方。

黃瀞瑩表示，感謝黨代表的支持與照顧，她勤走基層、聽取民意，希望民眾黨在2026能越來越好。馬上就要面對2026選舉，外界對她在地方經營有信心，黨代表希望她可以把選舉經驗傳到中央，年輕世代最希望能做的，就是穩住民眾黨。

另外，民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，2月15日將補選黨主席，據規劃2月8日、14日將舉行黨主席候選人政見發表會。

民眾黨中央委員江和樹今天受訪時說，建議2場都改為辯論會，直球對決，這是大家想看的，到底黨未來方向是什麼。

黃國昌表示，這是選委會的職權，就依照他們的規劃進行，怎樣的形式不是最重要的，如何讓黨員認識、對黨有信心，對黨下個階段發展方向、重要政策能清楚跟黨員報告，才是最重要的事。

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談到黨主席補選後「蔡派」、「昌派」如何整合，黃國昌說，台灣民眾黨只有一個派別，就是台灣民眾黨派，過去幾個月不管外界怎樣見縫插針、打擊，全黨上下一心，把所有工作做好。

蔡壁如多次說想與黃國昌約時間討論卻遭不讀不回，黃國昌說，在民主政黨裡，黨的規則公布了，就照規則進行，民眾黨又不是過去那種陳腐的政黨。（編輯：蘇志宗）1140119

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