民眾黨黨代表大會 黃國昌：秉持柯文哲理念落實政策

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨今天舉行第3屆第1次黨代表大會，民眾黨代理主席黃國昌說，全體黨員、黨公職只有一項重要任務，就是秉持前主席柯文哲的理念精神，在公共政策上發揮戰力及影響力，落實提出的各項政策。

台灣民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，2月15日將補選黨主席。民眾黨今天舉行第3屆第1次黨員代表大會，並進行中央委員、中央評議委員選舉。

黃國昌致詞時表示，民眾黨是目前國內第三大政黨，也是第三勢力領頭羊，為台灣民主改革燃起的這一把火苗，對未來民主發展至關重要，這一直是柯文哲的信念，相信也成了民眾黨全體黨員共同信念。

黃國昌說，相信民眾黨全體黨員、黨公職只有一項最重要的任務，就是秉持著前主席柯文哲創黨的理念跟精神，把民眾黨在公共政策、重要公職上的戰力與影響力發揮到最大，能在台灣實際的公共事務上面，落實民眾黨所提出來的各項政策跟價值。

黃國昌表示，現在召開黨代表大會時，柯文哲正在土城看守所，用他肉身、意志對抗民進黨威權體制所進行的追殺跟迫害；今天讓他最遺憾的是，柯文哲沒辦法跟所有的黨公職、黨代表一起出席黨員大會。

黃國昌說，台灣是台灣人的台灣，不是民主進步黨的台灣，民眾黨對於柯文哲的政見、說到做到；他有絕對的信心，也跟所有黨公職、黨代表彼此勉勵，台灣會因為民眾黨的存在而變得更好，下一代也會因為民眾黨的存在而變得更好。

另外，黨代表會剛開始時發生一段小插曲，中央委員張凱鈞質疑過去只有設1個票箱，這次卻有3個票箱、還分別造冊，「這樣和我們討厭的藍綠政黨有什麼不同」，拜託讓所有黨員可以自由投票，而不是分開造冊投票。

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黃國昌回應，現在是在確認議程，投票是後面選舉事項；張凱鈞說，他提的是權宜問題應優先處理，這會影響候選人權益。黃國昌接著說，民眾黨開會還是要樹立風格跟表率，不要跟立法院一樣，發言完要尊重另一個人發言時間，「當我在回覆時，你任意插嘴恐怕不是很好的行為」。

黃國昌說，他沒有在責怪任何人，但處理議程跟投票是兩個不同層次問題；這次黨代表、中央委員、中評委的選務他完全沒有參與、介入，投開票的事大家如果有意見，請主任監察員林富男再做裁決。（編輯：林克倫）1140119