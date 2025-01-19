蔡壁如當選中央委員 提2026大選3方向承續柯文哲初心

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨今天進行中央委員選舉，日前登記參加黨主席補選的前立委蔡壁如，以得票數第5當選中央委員。蔡壁如說，會串連地方的聲音跟中央做良好溝通，她有信心承續前主席柯文哲的從政初心，帶領民眾黨大步前進。

蔡壁如透過臉書，發表民眾黨面對2026地方選舉的3大方向，包括，開放與包容，建構黨中央核心的集體決策；深化基層連結，扎實地方實力；重視後勤，為未來選戰做好準備。

民眾黨今天舉行第3屆第1次黨員代表大會，並進行中央委員、中央評議委員選舉。據開票結果，蔡壁如以得票數第5名當選中央委員。

蔡壁如在中央委員選舉開票後，在會場外接受媒體聯訪時表示，她用腳走遍全台各地，既然進入中央委員會，會串連地方的聲音，跟中央做良好溝通。

至於今天是否要找民眾黨代理主席黃國昌，蔡壁如說，因為正在開黨代表大會，是來謝謝投票給她的黨代表。媒體追問是否要跟黃國昌直球對決、黃國昌是否已讀訊息，蔡壁如僅說，今天不回答這件事。

被問及民眾黨2月15日將補選黨主席一事，蔡壁如說，看一開始是怎麼公告、就照公告來，如果要變更內容，還是要大家坐下來談。蔡壁如受訪後隨即離開，並未進入會場，也沒見到黃國昌。

根據民眾黨規劃，2月8日、14日將舉行黨主席候選人政見發表會。民眾黨中央委員林富男說，正在研議採取政見發表會再加辯論會兩者同時進行，但也要跟參選人取得共識、尊重參選人的意見，3天內會決定舉行辯論會或政見發表會。

蔡壁如也在臉書發出給民眾黨員的公開信指出，沒有柯文哲領導的民眾黨，面對2026地方選舉她提出3大方向，第一，開放與包容，建構黨中央核心的集體決策。將以更大的包容性與多元化，重塑黨的領導團隊與集體決策核心機制，摒棄內耗與分裂文化，通過開放決策機制，讓民眾黨成為符合人民期待的第三勢力。

蔡壁如說，第二，深化基層連結，扎實地方實力。將重新強化基層組織，基層是政黨的生命力來源，只有站穩基層，才能在2026地方選舉中，展現大幅提升各級公職人員席次的實力。

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蔡壁如表示，第三，重視後勤，為未來選戰做好準備。民眾黨中央黨部是未來各項選戰的參謀與後勤總部，將積極籌措與整合各項選舉資源，厚植擬參選人的選戰競爭力，打造強大的後勤支持系統，確保黨有足夠的資源與輔選團隊能量，來迎戰2026年地方大選。

蔡壁如指出，2026年地方選舉是關鍵戰役，目標明確要確保守住縣市長席次，拓展鄉鎮市長席次，縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長席次要大幅成長，讓民眾黨在全台政壇更具影響力。（編輯：林克倫）1140119