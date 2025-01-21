嘉義6.4地震災情彙整》大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷

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（中央社網站）嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度大埔6弱；地震造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，21日皆停班停課。

嘉義縣

大埔鄉西興村進入大埔水庫第8鄰聚落的主要產業道路中斷，約50位村民受困，無人受傷。村長林昆廣說，當地無斷炊疑慮，已協調相關單位調派重機具搶修。

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義縣鹿草鄉一處民宅圍牆倒塌，公所已派員清除。（鹿草鄉長嚴珮瑜提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義縣大埔鄉與台南市楠西區相鄰的西興村出入道路中斷，消防人員欲通行受阻。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義縣大埔鄉與台南市楠西區相鄰的西興村出入道路嚴重坍塌中斷，有50多名村民受困。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義縣大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，民宅圍牆倒塌。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義縣大埔鄉部分住家牆壁嚴重龜裂。（翻攝臉書社群曾文大埔大小事）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義市一住宅電線走火冒煙。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

嘉義市一工廠火警，消防灌救。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

台南市

中央氣象署觀測，凌晨嘉義強震後不斷有餘震，多數集中在台南，楠西區一處平房式住宅區10多戶房屋倒塌，台南市消防局協助11人撤出，其中4人受傷送醫。

台南市楠西區多戶民宅受損。中央社記者楊思瑞攝 114年1月21日

高雄市

公路局發布新聞稿，高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500（錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，預計21日上午8時開放通行。

高雄市甲仙區台29臨11線便道7.5公里處邊坡大量落石，一度造成道路阻斷無法通行。（公路局南區養護工程分局提供）中央社記者張已亷傳真114年1月21日

台東縣

台東縣南橫公路利稻路段清晨坍方，道路中斷，目前利稻村往初來方向人車無法下山。