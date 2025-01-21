嘉義6.4地震災情彙整 大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷
2025/1/21 08:39（1/21 09:45 更新）
（中央社網站）嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度大埔6弱；地震造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，21日皆停班停課。
嘉義縣
大埔鄉西興村進入大埔水庫第8鄰聚落的主要產業道路中斷，約50位村民受困，無人受傷。村長林昆廣說，當地無斷炊疑慮，已協調相關單位調派重機具搶修。
台南市
中央氣象署觀測，凌晨嘉義強震後不斷有餘震，多數集中在台南，楠西區一處平房式住宅區10多戶房屋倒塌，台南市消防局協助11人撤出，其中4人受傷送醫。
高雄市
公路局發布新聞稿，高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500（錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，預計21日上午8時開放通行。
台東縣
台東縣南橫公路利稻路段清晨坍方，道路中斷，目前利稻村往初來方向人車無法下山。
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嘉義強震 省道台東海端、高雄甲仙道路阻斷