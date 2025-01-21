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嘉義地震拍到阿里山地震光？氣象署：與地震無關[影]

2025/1/21 15:36（1/21 15:55 更新）
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中央氣象署指出，21日凌晨的嘉義大埔地震深度是9.7公里且在不斷層帶上，地表並無破裂。所以不會出現地表破裂時正負電引起的光線。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
中央氣象署指出，21日凌晨的嘉義大埔地震深度是9.7公里且在不斷層帶上，地表並無破裂。所以不會出現地表破裂時正負電引起的光線。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）嘉義大埔今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，網路流傳有民眾看到地震光。中央氣象署地震測報中心主任吳健富回應，地震學上沒有地震光的說法，從網路流傳的影片，與地震無關。

網路流傳有民眾於今天凌晨嘉義強震時，在阿里山、高雄拍到地震光的影片。

吳健富說，地震學上沒有地震光的說法，今天嘉義規模6.4地震的震央在大埔，距離阿里山或高雄都很遠，從流傳的影片看來，很像是從山上往都會區拍到的燈光，與地震沒有關係。

吳健富解釋，如果地震出現光，代表地震造成地表破裂時有正負電引起，而今天這起地震的深度是9.7公里，且在不斷層帶上，地表並無破裂，所以也不會出現地鳴。

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因嘉義大埔地震附近有3條斷層，不過，地震測報中心仍無法推斷今天的地震是否與這3條斷層有關。

吳健富說，台灣位於2個板塊交界帶，菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊，相互擠壓，在大埔、甲仙、桃源一帶呈現扭曲狀態，地震成因較複雜。（編輯：陳政偉）1140121

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