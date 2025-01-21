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嬰兒室護理師遇地震熟練護嬰 網友大讚畫面溫暖

2025/1/21 22:33（1/21 22:54 更新）
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嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南也明顯感受地牛翻身威力，奇美產後護理之家的護理師當下迅速將嬰兒車集中守護，畫面流出後獲網友稱讚。（奇美產後護理之家提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南也明顯感受地牛翻身威力，奇美產後護理之家的護理師當下迅速將嬰兒車集中守護，畫面流出後獲網友稱讚。（奇美產後護理之家提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）今天凌晨嘉義縣發生芮氏規模6.4地震，台南也感受威力，有民眾在社群軟體分享一段影片，奇美產後護理之家護理師們在地震時迅速將嬰兒車集中守護，讓不少網友大讚畫面溫暖。

從影片中可看到，今天凌晨地震發生當下，原本在奇美產後護理之家各處工作的護理師們，不約而同快速進入嬰兒室內，把原本靠牆、靠窗排放的嬰兒車迅速集中到嬰兒室中央，遠離牆面與玻璃窗，再合力穩住嬰兒車，降低寶寶受地震搖晃影響。

發文民眾稱讚，嬰兒室有這樣的護理師們真的讓人很安心，影片也引來不少網友留言，稱讚護理師們行動相當專業，看得出來訓練有素，也讓人感受到溫暖和愛心。

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奇美產後護理之家也發表以「大家平安嗎，地震的時候嬰兒室護理師在幹嘛呢」為題影片，將護理師們在地震發生時用最快速度將寶寶集中，以及平常訓練情形公開。

奇美產後護理之家人員告訴中央社記者，地震發生後，立即啟動防護計畫，工作人員按照既定防災指引快速行動，確保嬰兒室內所有嬰兒安全，平時會定期舉行地震演練，讓所有人員在地震發生時能冷靜且有效率執行任務，此次地震後，也會檢討是否有不足之處，持續強化防災計畫。（編輯：張銘坤）1140121

#奇美
#嘉義縣
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