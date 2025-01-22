嘉義地震規模6.4 台南展開毀損建物鑑定

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（中央社記者張榮祥台南22日電）嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市災區涵蓋楠西區、玉井區及東山區，結構技師已展開毀損建物鑑定，預定今天全數完成。

台南市政府初步統計，嘉義地震造成台南29人受傷，道路、橋梁等民生基礎設施受損27處，有待鑑定建物毀損通報53戶。

台南市長黃偉哲表示，地震造成衝擊，災民面臨生活、家產、建築物及財物損失，今天結構技師就可完成受損建物鑑定，完全倒榻要重建，有些要分類補強，受傷者及財物受損，將比照0206地震慰問辦理。

毀損建物中，玉井區6層樓「文化大廈」出現梁柱爆裂，26戶49人連夜緊急撤離，今天上午已完成鋼構加固作業，開放住戶進入建築物取回物品。

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黃偉哲說，「文化大廈」建成迄今逾30年，屬於舊法規興建，目前未發現偷工減料情形，但建築結構設計相對不完善，市府已委託結構技師評估，釐清是否需要拆除重建或結構補強。因屬私人產權，無法適用產業保險相關機制，市府將研議適當補助。

市府表示，將比照「0206地震」制度，向受災民眾發放慰問金，減輕災民財務損失及生活壓力，安穩過年，預定在農曆春節連假前完成慰問金發放。（編輯：郭諭儒）1140122