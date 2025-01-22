加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國出生公民權是什麼？一篇看懂川普是否有權推翻
首頁 / 地方
嘉義地震
新聞專題
嘉義地震1/44
首頁 / 地方

嘉義地震規模6.4 台南展開毀損建物鑑定

2025/1/22 13:01（1/22 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台南地區有民宅震後受災嚴重，牆面嚴重龜裂，瓦礫殘垣掉落一地。中央社記者董俊志攝 114年1月21日
圖為台南地區有民宅震後受災嚴重，牆面嚴重龜裂，瓦礫殘垣掉落一地。中央社記者董俊志攝 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市災區涵蓋楠西區、玉井區及東山區，結構技師已展開毀損建物鑑定，預定今天全數完成。

台南市政府初步統計，嘉義地震造成台南29人受傷，道路、橋梁等民生基礎設施受損27處，有待鑑定建物毀損通報53戶。

台南市長黃偉哲表示，地震造成衝擊，災民面臨生活、家產、建築物及財物損失，今天結構技師就可完成受損建物鑑定，完全倒榻要重建，有些要分類補強，受傷者及財物受損，將比照0206地震慰問辦理。

毀損建物中，玉井區6層樓「文化大廈」出現梁柱爆裂，26戶49人連夜緊急撤離，今天上午已完成鋼構加固作業，開放住戶進入建築物取回物品。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃偉哲說，「文化大廈」建成迄今逾30年，屬於舊法規興建，目前未發現偷工減料情形，但建築結構設計相對不完善，市府已委託結構技師評估，釐清是否需要拆除重建或結構補強。因屬私人產權，無法適用產業保險相關機制，市府將研議適當補助。

市府表示，將比照「0206地震」制度，向受災民眾發放慰問金，減輕災民財務損失及生活壓力，安穩過年，預定在農曆春節連假前完成慰問金發放。（編輯：郭諭儒）1140122

延伸閱讀
嘉義6.4地震災情彙整 大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷嬰兒室護理師遇地震熟練護嬰 網友大讚畫面溫暖嘉義地震全台有感僅金門無震度 氣象站：海峽深水區消減幅度嘉義6.4地震後餘震集中台南 未來3天仍可能有規模5地震嘉義大埔6.4地震震央鄰近3斷層 2級以上有感搖晃達43秒
黃偉哲
台南東山迎佛祖送駕登場 信眾隨香走上古香路台南地震受災戶 估25日前可獲慰助金
嘉義地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
嬰兒室護理師遇地震熟練護嬰 網友大讚畫面溫暖
106
更多編輯台推薦新聞：