嘉義大埔6.4地震震央鄰近3斷層 2級以上有感搖晃達43秒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）今天凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央在大埔，鄰近有3個斷層，根據中央氣象署地震測報中心紀錄，2級以上有感搖晃時間有43秒；至於地震是否與鄰近斷層有關，待進一步分析。

根據地震測報中心觀測紀錄，嘉義大埔這起規模6.4地震發生後，震度6弱及5強的搖晃時間不到1秒，震度5弱的搖晃時間有2秒，震度4級搖晃時間是12秒，震度3級搖了22秒，總計2級以上震度搖晃約43秒。

地震測報中心主任吳健富告訴媒體，嘉義大埔這起地震是當地61年來規模較大一次，但因規模6.4是地震速報資料，未來也可能下修。

地震測報中心指出，嘉義大埔這起地震鄰近有3個斷層，包括：觸口斷層、六甲斷層與口宵里斷層；至於大埔地震與這3個斷層是否有關，仍待進一步分析。

根地震測報中心歷史紀錄，大埔地震半徑30公里範圍，也曾發生多次規模5到6地震，包括1964年白河規模6.3地震及1941年嘉義中埔規模7地震。

透過 Google News 追蹤中央社

地震測報中心統計，截至上午11時，嘉義大埔地震的餘震共55起，多數在台南楠西及南化，其中規模4以上顯著有感地震有14起，包括2起規模分別達5與5.2的餘震。

地震測報中心表示，依據以往規模6以上的地震經驗，未來3天，嘉南地區仍可能出現規模5以上地震。（編輯：陳仁華）1140121