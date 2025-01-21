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嘉義地震規模6.4最大震度6弱 消防署啟動緊急應變小組

2025/1/21 10:32（1/21 11:06 更新）
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嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成鹿草鄉一處民宅圍牆倒塌，公所上午已派員清除。（鹿草鄉長嚴珮瑜提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成鹿草鄉一處民宅圍牆倒塌，公所上午已派員清除。（鹿草鄉長嚴珮瑜提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）嘉義今天凌晨發生芮氏規模6.4地震。消防署表示，震後立即啟動緊急應變小組，台南市、嘉義市8人全數脫困，另全國有26人受傷就醫，各地鐵路、水電維生管線未有重大災情。

消防署發布新聞稿表示，今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，嘉義縣地區最大震度6弱、台南市地區最大震度5弱、高雄市地區最大震度5弱。

同時，內政部長劉世芳也立即關心相關災情，消防署也立即啟動緊急應變小組，進行橫向和縱向連繫，向各部會及地方政府蒐集災情，目前各地鐵路、水電維生管線都未傳出重大災情。

消防署指出，台東縣海端鄉台20線172K+000 （利稻路段）發生邊坡坍方，道路阻斷，預計今天下午3時搶通；高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 （錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，已開放通行。

此外，消防署第一時間也掌握到台南市、嘉義市傳出部分災情，台南市楠西區民族路平房倒塌，導致6人受困、永康區國華街電梯受困1人、嘉義市圓福街電梯受困1人，分由台南市及嘉義市消防局派遣人車進行搶救，皆已全數脫困。

根據衛福部緊急醫療管理系統統計，全國共有26人受傷就醫。

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除此之外，消防署上午派遣空總隊直升機進行災區空勘，進一步掌握確認災情狀況。

消防署表示，有鑑於大規模地震後通常可能有餘震發生，呼籲民眾於接獲強震即時警報或感受劇烈搖晃時，應立即遵循「趴下、掩護、穩住」防震3步驟，並於震後檢查房屋結構受損情況，以確保自身安全。（編輯：方沛清）1140121

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21日凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區受影響嚴重，多戶民宅受損。中央社記者楊思瑞攝 114年1月21日
21日凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區受影響嚴重，多戶民宅受損。中央社記者楊思瑞攝 114年1月21日
嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震。消防署震後立即啟動緊急應變小組。圖為台南市消防局凌晨在現場成立前進指揮所，台南市特搜隊到場支援。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月21日
嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震。消防署震後立即啟動緊急應變小組。圖為台南市消防局凌晨在現場成立前進指揮所，台南市特搜隊到場支援。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月21日
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