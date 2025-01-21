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南部地震嘉義台南高雄逾3萬戶停電已全復電 台電持續巡檢

2025/1/21 11:12（1/21 11:22 更新）
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（中央社記者曾智怡台北21日電）凌晨南部地區發生規模6.4地震，台電表示，地震當下嘉義、台南及高雄部分變電所及饋線運作受影響，一度造成超過3萬戶停電。經台電緊急處理、陸續轉供，已於清晨4時10分全數復電。

台電指出，持續進行線路設備巡檢，各地如有零星停電發生，將立即派員處理。

台電透過新聞稿表示，凌晨強震發生後，電廠方面除民營電廠豐德3號機跳脫外，其餘發電機組包括核能及水力機組均正常。

配電系統部分，地震造成部分變電所主變壓器設備異常或饋線跳脫引發用戶停電，包括嘉義水上變電所造成3975戶停電，台南新營白河變電所造成1萬2091戶停電、高雄鳳山甲仙變電所造成6923戶停電，台南3條饋線跳脫造成9983戶停電，共計造成3萬2972戶停電。

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台電指出，3所變電所停電均於凌晨0時54分全數復電，台南3條饋線停電均於4時10分前全數復電。

台電表示，南部強震造成台電台南南化服務所、楠西服務所及高雄鳳山甲仙服務所牆體出現大範圍龜裂、裸露。為確保安全，台電已派員檢視建築物受損狀況，評估後續因應作為。（編輯：楊蘭軒）1140121

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