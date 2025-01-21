嘉義6.4地震 台南玉井住宅大樓1樓梁柱爆裂撤離30戶

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）今天凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，台南玉井區一處6層樓大廈出現1樓梁柱爆裂等狀況，消防人員協助疏散17人，無人受傷，市府將暫時安置全部30戶住戶並協助結構補強。

台南市政府消防局於凌晨3時左右獲報，指稱玉井區仁愛街一處6層樓住宅大廈因地震導致結構不穩，調派消防人員前往協助住戶疏散，共17人陸續由消防人員協助撤離，隨後經2次逐層逐戶搜索，確認無人受傷受困。

台南市副市長趙卿惠上午會同市府及土木技師公會人員前往現場會勘後，接受媒體聯訪表示，初步鑑定在1樓受損梁柱部分結構先以補強處理，市府將提供適當協助，依戶籍資料共有30戶、48人住在大廈內，將協助住戶暫時依親或接受區公所安排臨時住所。

台南市土木技師公會理事長許引絃表示，初步觀察1樓處有3根梁柱爆裂、部分牆面受損，將先進行支撐再加以補強，至於建物整體結構安全性，則須再進一步評估。

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趙卿惠表示，上午已陸續開放住戶回家拿貴重或所需物品，已要求區公所準備食物、棉被等必要物品，並協助安置無法依親住戶。

她說，玉井區及楠西區受地震影響嚴重，目前還有部分地區水電尚未恢復正常供應，盼相關單位能協助復原，減輕民眾整理家園壓力。（編輯：陳仁華）1140121