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嘉義地震 林業署：阿里山林鐵無災情正常行駛

2025/1/21 11:44
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）嘉義今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，農業部林業及自然保育署表示，已即時巡檢所轄國家森林遊樂區及阿里山林業鐵路全線無災情，林鐵全線也正常行駛。

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，林業署發布新聞稿指出，即時巡檢所轄國家森林遊樂區及阿里山林業鐵路全線迄無災情，目前林鐵全線正常行駛，將持續進行場域與林鐵沿線巡護工作，以維護遊客安全。

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林業署表示，凌晨強震後大小餘震不斷，恐將持續一週，由於山區環境及道路易受影響衍生災害，提醒民眾非必要勿進山區，避免影響國家救災能量，因登山已在山區的民眾，請儘速下山，確保自身安全。

林業署表示，有關國家森林遊樂區及自然步道等場域即時開休園資訊，可透過林業保育署全球資訊網（http://www.forest.gov.tw/）及林業保育署台灣山林悠遊網網站（http://recreation.forest.gov.tw）查詢。（編輯：管中維）1140121

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