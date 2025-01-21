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嘉義強震 南科：園區大廠人員返崗位、水電供應正常

2025/1/21 10:11（1/21 10:30 更新）
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（中央社記者張璦台北21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，國科會南科轄內園區大廠機台預防性停機。南科管理局指出，目前園區各大廠人員皆已返回崗位，園區水電供應正常，也未衍生相關火災或化學品洩露災害。

根據中央氣象署地震測報中心，今天凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級；最大震度是嘉義縣大埔6級弱，其次是台南楠西和高雄甲仙5級弱。

國科會南部科學園區管理局指出，目前園區各大廠人員皆已返回崗位，機台當機情形尚未統計完畢，無人員傷亡情事，園區水電供應正常，公共設施無災情。

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同時，南科管理局表示，水電氣、污水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯尚在進行查修。

南科管理局進一步指出，受災狀況及復原時間尚待評估，所幸人員均無傷亡，也未衍生相關火災或化學品洩露災害。（編輯：楊蘭軒）1140121

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