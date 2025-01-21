嘉義大埔鄉地震 嘉市金財神大樓傳外牆龜裂現勘僅塗料剝落
2025/1/21 09:56（1/21 10:06 更新）
（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，嘉義市震度4級，傳出市區金財神大樓牆壁龜裂，市府上午派員勘查，發現僅是外牆面塗料剝落，現場拉封鎖線，聯繫廠商處理。
根據氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，嘉義市震度4級，當下還發生印刷廠、民宅火警，幸及時撲滅，無人員受傷；不過，卻有網友在臉書（Facebook）社群張貼民族路金財神大樓牆壁受地震搖晃造成龜裂。
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嘉義市政府表示，都發處上午派員至金財神大樓勘查，主要是西榮街側外牆的牆面塗料剝落，並非外牆龜裂，現場先拉封鎖線，並聯繫廠商後續處理；因後續仍有餘震疑慮，市府籲請民眾暫時不要行走西榮街側，以免發生危險。
另外，受地震影響，嘉義市國民運動中心今天在網路張貼公告，因中心多處輕鋼架掉落，4樓體適能中心、4樓羽球場暫停開放1天，維護民眾安全，修復後會另行公告開放，2樓綜合球場暫停至今天下午5時，已繳費者可退費或換領等值球場券。（編輯：陳仁華）1140121
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