加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義6.4地震災情彙整》大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷
首頁 / 生活
嘉義地震
新聞專題
嘉義地震1/22
首頁 / 生活

嘉義凌晨6.4地震 大埔鄉西興村道路中斷成孤島約50人受困

2025/1/21 09:21（1/21 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，約50人受困，無斷炊疑慮。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，約50人受困，無斷炊疑慮。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成西興村第8鄰出入道路中斷成孤島，約50人受困。村長林昆廣說，當地無斷炊疑慮，已協調相關單位調派重機具搶修。

根據交通部中央氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，今天均停班停課。

林昆廣告訴中央社記者，西興村因與台南市楠西區相鄰，可以感受到巨大的地震搖晃程度，村落產業道路嚴重坍塌，尤其是進入水庫的第8鄰聚落出入道路中斷，約有50名村民受困，均無人受傷。

林昆廣指出，西興村成孤島，因當地還有存糧，受困村民沒有斷炊疑慮，上午協調水利署南區水資源分署調派重機具，從台南市楠西區往大埔鄉方向搶修，預計今天可以搶通。

嘉義縣政府表示，受地震影響，大埔鄉西興村三角石道路大面積土石崩塌，路面覆蓋大面積土石，雙向不通，另外，西興村嘉145之1線9至10公里處（往水庫大壩）邊坡滑落大量落石，已派員管制處理中。

嘉義縣建設處長郭良江表示，大埔鄉西興村三角石道路為易坍方路段，已規劃興建明隧道因應；至於地震造成道路崩落大量土石中斷，已請廠商搶修。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大埔鄉大埔村長陳天助表示，凌晨地震造成當地部分民宅牆壁龜裂，並沒有人受傷；大埔山莊置放頂樓的水塔水管爆裂，水流到1樓地面，加上建物牆壁也有龜裂情形，山莊內10餘名旅客移至其他民宿安置。

嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜指出，因地震影響，重寮村1處無人居住的平房圍牆應聲倒塌，所幸未造成人員受傷，上午已緊急清除。（編輯：管中維）1140121

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成鹿草鄉一處民宅圍牆倒塌，公所上午已派員清除。（鹿草鄉長嚴珮瑜提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成鹿草鄉一處民宅圍牆倒塌，公所上午已派員清除。（鹿草鄉長嚴珮瑜提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，中埔分局派員警到場管制交通。（中埔分局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，中埔分局派員警到場管制交通。（中埔分局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，民宅圍牆倒塌。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷，民宅圍牆倒塌。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日
延伸閱讀
嘉義6.4地震後餘震集中台南 未來3天仍可能有規模5地震嘉義地震規模6.4 台南市楠西區影響嚴重1/21停班停課嘉義地震後台鐵巡檢路線 全線正常行車嘉義地震線現零星災情 卓榮泰：台電搶修已復電南部地震 台積電：中科南科部分廠區人員疏散
嘉義地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
嘉義地震線現零星災情 卓榮泰：台電搶修已復電
65
更多編輯台推薦新聞：