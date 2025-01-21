嘉義凌晨6.4地震 大埔鄉西興村道路中斷成孤島約50人受困
2025/1/21 09:21（1/21 09:43 更新）
（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成西興村第8鄰出入道路中斷成孤島，約50人受困。村長林昆廣說，當地無斷炊疑慮，已協調相關單位調派重機具搶修。
根據交通部中央氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，今天均停班停課。
林昆廣告訴中央社記者，西興村因與台南市楠西區相鄰，可以感受到巨大的地震搖晃程度，村落產業道路嚴重坍塌，尤其是進入水庫的第8鄰聚落出入道路中斷，約有50名村民受困，均無人受傷。
林昆廣指出，西興村成孤島，因當地還有存糧，受困村民沒有斷炊疑慮，上午協調水利署南區水資源分署調派重機具，從台南市楠西區往大埔鄉方向搶修，預計今天可以搶通。
嘉義縣政府表示，受地震影響，大埔鄉西興村三角石道路大面積土石崩塌，路面覆蓋大面積土石，雙向不通，另外，西興村嘉145之1線9至10公里處（往水庫大壩）邊坡滑落大量落石，已派員管制處理中。
嘉義縣建設處長郭良江表示，大埔鄉西興村三角石道路為易坍方路段，已規劃興建明隧道因應；至於地震造成道路崩落大量土石中斷，已請廠商搶修。
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大埔鄉大埔村長陳天助表示，凌晨地震造成當地部分民宅牆壁龜裂，並沒有人受傷；大埔山莊置放頂樓的水塔水管爆裂，水流到1樓地面，加上建物牆壁也有龜裂情形，山莊內10餘名旅客移至其他民宿安置。
嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜指出，因地震影響，重寮村1處無人居住的平房圍牆應聲倒塌，所幸未造成人員受傷，上午已緊急清除。（編輯：管中維）1140121
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