嘉義地震線現零星災情 卓榮泰：台電搶修已復電

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（中央社記者賴于榛台北21日電）嘉義今天凌晨0時17分，發生芮氏規模6.4地震，傳出零星災情。行政院長卓榮泰上午表示，感謝工程單位及中油、台電、台糖、台水立即巡檢及檢修，目前各地大致恢復正常，饋供用戶電力皆已復電，阻斷道路正搶通中。

嘉義凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，後續也不斷發生餘震，且多半集中在台南市。卓榮泰上午透過臉書指出，一夜連震盼大家平安，嘉義、台南等地傳出部分災情，中央部會都掌握狀況，地方政府也已進行排除、安置中，感謝工程單位及油電糖水人員立即到場檢修。

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卓榮泰表示，目前各地大致恢復正常，零星狀況也隨時緊急處理，台電部分，核能、水火力機組皆正常，饋供用戶電力皆已復電；水利署也回報，水庫管理單位初步回報現場無異狀，持續現場巡檢中；台水公司指目前供水正常，會持續監控；中油公司所轄單位巡檢回報，均正常無異；台糖公司則說明暫無災損。

至於道路災阻路段，卓榮泰說，台東縣海端鄉台20線172K+000 （利稻路段），邊坡坍方，道路阻斷，預計今天下午搶通；而高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 （錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，也預計今天中午前開放通行。（編輯：蘇龍麒）1140121