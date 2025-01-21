南部地震 台積電：中科南科部分廠區人員疏散
2025/1/21 01:22（1/21 01:44 更新）
（中央社記者張建中新竹21日電）南部今天凌晨發生地震，台積電表示，部分中科、南科廠區達到疏散標準，依緊急應變程序進行人員疏散。目前確定廠區人員都安全無虞。
凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級，最大震度是嘉義縣大埔6級弱，台北市為2級。
台積電指出，部分中科、南科廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點。(編輯:黃瑞弘)1140121
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