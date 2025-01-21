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嘉義地震後高鐵完成路線檢查 安全無虞正常營運

2025/1/21 08:08（1/21 08:18 更新）
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圖為高鐵列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）嘉義大埔今天凌晨發生芮氏規模6.4強震。台灣高鐵公司說，台中至左營路段測得1至3級地震告警，已完成路線檢查，確認安全無虞，全線正常營運。

台灣高鐵清晨發布新聞稿表示，受凌晨0時17分嘉義地區地震影響，於台中至左營路段測得1至3級地震告警，依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。

台灣高鐵說，公司於地震發生第一時間即成立緊急應變中心（EOC）並依照地震應變標準程序，完成土建設施、路線、車站及逐步提速巡檢，確認各項設施安全無虞，今天全線正常營運，各車次依時刻表正常發車，旅客可安心搭乘。（編輯：蕭博文）1140121

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