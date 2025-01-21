地震影響南橫利稻段坍方 預計下午3時搶通

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）受到凌晨地震影響，南橫公路利稻路段清晨坍方，道路中斷，目前利稻村往初來方向人車無法下山，公路局預計中午前搶通1車道，下午3時恢復雙向通車。

公路局關山工務段上午發布訊息表示，台東縣海端鄉台20線172K+000（南橫公路利稻路段），於今天上午6時發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，關山工務段已派遣廠商機具辦理搶災作業，下午3時恢復正常通行。

關山工務段長林進芳接受中央社記者電話訪問表示，南橫山區這2天沒有下雨，可能是受到凌晨嘉義地震影響，發生邊坡坍方，坍方地點在利稻村不遠處，目前利稻村往初來方向人車無法下山，預計中午先搶通1車道，下午3時恢復雙向通車。（編輯：盧映孜）1140121