嘉義地震規模6.4 大埔鄉西興村約50人受困無人傷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，最大震度是大埔6弱；大埔鄉今天停班停課，與台南市楠西區相鄰的西興村受損嚴重，出入道路中斷，約50位村民受困，所幸無人受傷。

根據中央氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，今天皆停班停課。

臉書社群「曾文大埔大小事」貼文指出，大埔村長陳天助提供震後第一手災況，雜貨店貨架商品掉滿地，酒瓶都掉落地面摔破；且不少鄉親住家牆壁龜裂、磚瓦掉落，還有民眾馬桶水箱出現破裂情形。

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大埔鄉西興村長林昆廣告訴中央社記者，西興村與台南市楠西區相鄰，可以感受到巨大的地震搖晃程度，村落產業道路嚴重坍塌，尤其是進入大埔水庫第8鄰聚落的主要產業道路中斷，約50位村民受困，都無人受傷。

嘉義縣消防局指出，據報西興村第8鄰聚落有民眾受困，消防人員欲前往察看鄉親的需求，不過，出入的產業道路坍塌情況嚴重，根本無法通行，透過電話聯繫當地村民，獲悉無人受傷，僅有水管爆裂、部分圍牆倒塌等情況。（編輯：陳彥鈞）1140121

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，最大震度是大埔6弱；大埔鄉停班停課，與台南市楠西區相鄰的西興村出入道路嚴重坍塌中斷，有村民受困。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日